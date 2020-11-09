«Нафтогаз» разрекламировал рост тарифов для населения как «перемогу» над Кремлём

09.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В украинских городах появились билборды компании «Нафтогаз» следующего содержания: «У кремлёвских пылает, потому что на Украине цену на газ устанавливает рынок, а не они… Пусть пылает!».

Данный рекламный ход «ПолитНавигатору» прокомментировал киевский эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

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«Рекламная кампания «Нефтегаза» сыграла злую шутку с господином Коболевым и компанией. Необходимо сказать, что отсылка к неким кремлёвским субъектам, которые почему-то должны быть заинтересованы в ухудшении ситуации на украинском газовом рынке, звучит смешно на фоне существенного повышения цен на газ для населения.

Только в ноябре по отношению к октябрю эти цены повысились примерно на 35 процентов, и инициатором этого повышения в значительной мере выступает сам «Нефтегаз», – отметил Марунич.

«Второе важное обстоятельство заключается в том, что сам «Нефтегаз» при неутверждённом финансовом плане на текущий год вообще не имел права финансировать какого-то рода рекламные кампании или кампании в сфере информационной поддержки, пропаганды. Вероятно, это должно стать поводом для проверок со стороны правоохранительных органов, а также аудиторской службы», – добавил эксперт.

Кроме того, он отметил, что пиариться за счёт потребителя, при этом повышая ему цену, как минимум неэтично.

«То обстоятельство, что на фоне повышающихся цен на газ, с этической точки зрения, вся эта история с бордами, оплаченными компанией «Нефтегаз», хотя, возможно, через посредника, выглядит просто нелепо, некрасиво и неэтично. Потому что, так или иначе, одним из источников выручки самого «Нефтегаза» является заработок на тех же самых потребителях, в том числе и бытовых, в том числе на населении.

По сути, получается, что за счёт этого самого потребителя, повышая ему цену, «Нефтегаз» рекламирует себя», – заключил Дмитрий Марунич.