«Нафтогаз» шантажирует Украину газовым кризисом

17.05.2019, Киев

Топ-менеджмент НАК «Нафтогаз Украины» требует увеличить вознаграждение в несколько раз, и при этом заявляет о неизбежности кризиса после окончания транзитного договора с «Газпромом».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Три дня назад глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболев проводил так называемые маневры. Основная их суть – объявить обществу, украинцам, чтобы они готовились к абсолютно вероятному (по его оценке) сценарию – в январе Украина будет без транзита газа, в условиях стопроцентного так называемого реверса. Но если в трубе нет соответствующего давления, этот реверс невозможен. Я думаю, просто идет шантаж общества – готовьтесь, давайте деньги, потому что у нас нет транзитного контракта», – сказал Кучеренко.

Это было два раза в истории Украины. В прошлом году в марте была операция «прикрути», но к счастью это был конец отопительного сезона. Первый раз это было в 2009 году, когда мы организовали реальный реверс и он проработал 2-3 недели пока шли очень тяжелые переговоры.

Буквально час назад появилась информация, что Коболев прислал в Кабмин решение областного административного суда Киева которое определило, что Кабмин не имеет права увольнять Коболева. То есть он уже пошел на открытый конфликт.

Также он обратил внимание на финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», который был передан в правительство и в котором указано, что повышение содержания топ-менеджмента компании вырастает на 40% – до суммы 820 миллионов гривен на 14 человек.

«То есть средний доход одного топ-менеджера – 2,2 миллиона долларов в год. В последние 4 года суммы вознаграждений топ-менеджмента НАК «Нафтогаз Украины» выросли в 128 раз. На содержание центрального офиса НАК «Нафтогаз Украины» этим планом предусмотрено 2,6 миллиарда гривен, 100 миллионов долларов. Это в 1,5 раза больше, чем было. Это на содержание посреднической структуры. На юридические услуги – 1,150 миллиарда гривен, в три раза больше, чем в прошлом году. На внешних советников – 500 миллионов гривен, в 20 раз больше, чем в прошлом году.

При этом предусмотрено радикальное уменьшение прибыли, убыточность «Укртрансгаза», который приносит 3 миллиарда долларов прибыли за транзит. Это уже открытый шантаж со стороны этой монополии и тех политических сил, которые де-факто ею управляют», – резюмировал экс-министр ЖКХ.