«Нафтогаз» теряет шансы получить российские деньги

07.11.2018

Евробондам украинской государственный газовой компании «Нафтогаз» присвоен необеспеченный сомнительный рейтинг.

Об этом, ссылаясь на пресс-релиз международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пишут “Известия”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что агентство усомнилось в том, что «Нафтогаз» сможет получить с российского «Газпрома» деньги в рамках решения Стокгольмского арбитража.

“С учетом этого фактора эксперты агентства присвоили евробондам «Нафтогаза» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» (на данный момент обязательства выполняются, но перспективы сомнительны) и рейтинг восстановления активов «RR4», – обращает внимание издание.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж принял решение, обязывающее “Газпром” выплатить “Нафтогазу” 2,56 миллиарда долларов. Российский монополист с этим вердиктом не согласился и подал апелляцию.