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07.11.2018
 
Украина, Финансы, Энергетика
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«Нафтогаз» теряет шансы получить российские деньги

Евробондам украинской государственный газовой компании «Нафтогаз» присвоен необеспеченный сомнительный рейтинг.

Об этом, ссылаясь на пресс-релиз международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пишут “Известия”.

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Отмечается, что агентство усомнилось в том, что «Нафтогаз» сможет получить с российского «Газпрома» деньги в рамках решения Стокгольмского арбитража.

“С учетом этого фактора эксперты агентства присвоили евробондам «Нафтогаза» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» (на данный момент обязательства выполняются, но перспективы сомнительны) и рейтинг восстановления активов «RR4», – обращает внимание издание.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж принял решение, обязывающее “Газпром” выплатить “Нафтогазу” 2,56 миллиарда долларов. Российский монополист с этим вердиктом не согласился и подал апелляцию.

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