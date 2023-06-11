Наглядно: Как изменилась линия фронта после воскресных успехов ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Военкор Ростислав Марсов сделал наглядную схему ситуации на фронте по результатам некоторых успехов, которые достигли ВСУ в воскресенье, атакуя в Приазовье.

Синия линия – примерная линия фронта до начала наступления ВСУ, красная – это то, что станет линией боевого соприкосновения в ближайшие дни, а зеленая – это потенциально следующий рубеж обороны в случае отступления русских. Фиолетовая линия вдоль красных точек – это «линия Суровикина» – российские укрепления.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Так что противника ждет ещё много испытаний и так просто фронт не рухнет», – уверяет автор.

По мнению Марсова, успехом ВСУ будет прорыв «линии Суровикина».

«Когда и их прорвут, можно будет говорить о том, что контрнаступ прошёл удачно. Если нет, то будет просто новая лбс с потенциалом заморозки конфликта. Пока идут кровавые столкновения, делать выводы рано. Нас ждут недели боев, сотни сожжённой техники с обеих сторон и тысячи людей, не вернувшихся из боя», – прогнозирует он.

Российский офицер, находящийся в зоне СВО, с которым побеседовал «ПолитНавигатор», призывает не верить сообщениям ВСУ об уже реализованном глубоком вклинивании в российскую оборону:

«Они в некоторых местах заняли передовые позиции. А это в 500-800 метров от первой линии, причем, на передовой позиции находится всего рота».

Иные сведения приводит канал военкора Семена Пегова – там оценивают продвижение ВСУ уже до пяти километров.

«С одной стороны, на оперативный простор им выскочить не удалось… Сейчас необходимо не подпустить врага к Старомлыновке. В случае успеха ВСУ ситуация может стать критической и куда более опасной, чем многим кажестя сейчас», – говорится в публикации.

Военный обозреватель Илья Крамник отмечает, что успех ВСУ могут принести не разрекламированные танки НАТО, а хорошо опробованная старая советская техника, которая имеется в больших количествах в резервах:

«Мне сейчас больше интересно, где и как ВСУ массово введут в бой резервные батальоны на Т-72 и БМП-2. Вот там, с учетом массовости и явно лучшей подготовке врага на родной для него технике, чем на НАТОвской».