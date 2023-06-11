Наглядно: Как изменилась линия фронта после воскресных успехов ВСУ
Военкор Ростислав Марсов сделал наглядную схему ситуации на фронте по результатам некоторых успехов, которые достигли ВСУ в воскресенье, атакуя в Приазовье.
Синия линия – примерная линия фронта до начала наступления ВСУ, красная – это то, что станет линией боевого соприкосновения в ближайшие дни, а зеленая – это потенциально следующий рубеж обороны в случае отступления русских. Фиолетовая линия вдоль красных точек – это «линия Суровикина» – российские укрепления.
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«Так что противника ждет ещё много испытаний и так просто фронт не рухнет», – уверяет автор.
По мнению Марсова, успехом ВСУ будет прорыв «линии Суровикина».
«Когда и их прорвут, можно будет говорить о том, что контрнаступ прошёл удачно. Если нет, то будет просто новая лбс с потенциалом заморозки конфликта.
Пока идут кровавые столкновения, делать выводы рано. Нас ждут недели боев, сотни сожжённой техники с обеих сторон и тысячи людей, не вернувшихся из боя», – прогнозирует он.
Российский офицер, находящийся в зоне СВО, с которым побеседовал «ПолитНавигатор», призывает не верить сообщениям ВСУ об уже реализованном глубоком вклинивании в российскую оборону:
«Они в некоторых местах заняли передовые позиции. А это в 500-800 метров от первой линии, причем, на передовой позиции находится всего рота».
Иные сведения приводит канал военкора Семена Пегова – там оценивают продвижение ВСУ уже до пяти километров.
«С одной стороны, на оперативный простор им выскочить не удалось… Сейчас необходимо не подпустить врага к Старомлыновке. В случае успеха ВСУ ситуация может стать критической и куда более опасной, чем многим кажестя сейчас», – говорится в публикации.
Военный обозреватель Илья Крамник отмечает, что успех ВСУ могут принести не разрекламированные танки НАТО, а хорошо опробованная старая советская техника, которая имеется в больших количествах в резервах:
«Мне сейчас больше интересно, где и как ВСУ массово введут в бой резервные батальоны на Т-72 и БМП-2. Вот там, с учетом массовости и явно лучшей подготовке врага на родной для него технике, чем на НАТОвской».
Спасибо!
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