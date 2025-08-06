«Накопим дроны и ракеты» – в Киеве молятся на перемирие
Украине жизненно необходимо «воздушное перемирие», чтобы накопить ракеты и придумать противодействие «Гераням».
Об этом в эфире радио «НВ» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда заходит речь о каком-то политическом урегулировании, у нас почему-то говорят об угрозах, как будто это обязательно должно принести что-то плохое.
Но мы в такой ситуации, когда не хватает зенитных ракет. Нужно выиграть время для разворачивания дронов-перехватчиков, для создания соответствующих технологий», – сказал Киричевский.
«Поэтому, если, дай бог, удастся выйти хотя бы на стойкое воздержание от дальнобойных ударов, это будет нам на руку. Потому что определённое время не будут расходоваться зенитные ракеты, не будет прилётов по инфраструктуре. У нас останется больше живых людей, и появится больше средств защиты. Поэтому дай бог, чтобы перемирие состоялось», – добавил он.
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