«Нам нечего скрывать»: Кулеба про артобстрел территории РФ

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Новости Украины

Киев требует международного расследования факта артобстрела территории России со стороны ВСУ.

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций, или провокаций, диверсий, обстрелов РФ. Это не то, что мы делаем или планируем делать. Мы не хотим войны – мы хотим мира», – сказал Кулеба.

«Второе – Украина призывает провести непредвзятое международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Нам нечего скрывать. Мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не проводила. Если России также нечего скрывать, она должна поддержать проведение такого независимого международного расследования», – резюмировал министр.