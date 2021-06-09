Суд Нидерландов подверстал фальшивки и отверг свидетельства по делу МН17

09.06.2021, Гаага, Александр Ростовцев

Новости Украины

7 июня в Гааге началось рассмотрение по существу дела о крушении пассажирского «боинга» рейса МН17 в 2014 году в небе над Донбассом. На заседании обсуждаются общие вопросы, касающиеся хода расследования, работы судебного следователя и досье. Также судьи поговорят о недавнем осмотре реконструкции обломков самолета на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейн.

Над судебным процессом витает крепкий душок предвзятости, поскольку голландские судьи, до финального вердикта, практически открытым текстом называют «виновных» в крушении, список которых регулярно публикуется в западной прессе. Это Игорь Гиркин (известный под псевдонимом «Стрелков»), Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза») и Леонид Харченко (позывной «Крот», гражданин Украины).

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Объявляя начало заседания, гаагские судьи заявили: «Суд откроет уголовное дело по делу MH17 и, изучив и обсудив содержание материалов обвинения, прояснит ключевые вопросы». Прокуратура заранее пообещала, что предоставит «убойные факты, которые подтвердят, что МН17 был сбит ракетой ЗРК «Бук», переданного повстанцам Донбасса Вооружёнными силами России.

По правде говоря, это «слушание по существу дела» уже вторая попытка гаагского суда разобраться в имеющихся материалах. Первая состоялось в марте 2020 года. Тогда разбирательства закончились ничем, поскольку предъявленные материалы показались слишком слабыми даже для ангажированных обвинителей.

И вот, попытка №2.

Наиболее пострадавшей стороной считается Голландия – в результате крушения самолёта погибло 193 гражданина этой страны. Начальник криминальной полиции Нидерландов Энди Крааг приободрил общественность, заявив: «Сегодня для нас волнующий момент – мы представляем доказательства, которые собирали так много времени по крупицам… Мы хотим раскрыть всю цепочку – от экипажа «Бука» до тех, кто отдал приказ этому «Буку» выполнять задание 17 июля 2014 года».

По словам Краага, родственники погибших верят в голландское правосудие и готовы ждать решения суда, даже если процесс затянется на годы.

Украинская пресса взахлёб рассказывает, что «следствие тоже в восторге» от начавшегося слушания. Дескать, они наконец-то представят свои доказательства того, что тот самый роковой «Бук» принадлежал 53-й Курской бригаде ПВО Вооруженных сил России.

Впрочем, версия следствия давно уже является секретом Полишинеля и усердно пиарится в западных СМИ.

Судьи пообещали, что рассмотрят доказательства по трем ключевым вопросам: был ли МН17 сбит ракетой российского производства, откуда конкретно была выпущена ракета и какова роль четырех подозреваемых в крушении лайнера.

Прокурор Уорд Фердинандуссе как-то не очень уверенно признал: «Мы не думаем, что эти обвиняемые нажали кнопку, которая запустила ракету… Однако мы считаем, что они сыграли значительную координирующую роль в транспортировке и размещении «Бука» и его вывозе обратно в Россию, что делает их настолько тесно вовлеченными, что они могут быть привлечены к уголовной ответственности за сбитый лайнер MH17».

По словам прокурора, он не исключает того обстоятельства, что «эти люди намеревались сбить украинский военный самолет», который бомбил позиции повстанцев. Однако это «не дает им права претендовать на боевую неприкосновенность, поскольку они не являются военнослужащими регулярных войск».

На самом деле, геноссе Фердинандуссе тупо не в теме. Международная конвенция по законам и обычаям ведения сухопутной войны (кстати, Гаагская, 1907 года) поясняет, что комбатантами (участниками боевых действий с соответствующим юридическим статусом) официально признаются бойцы нерегулярных (например, партизанских или повстанческих) формирований, имеющих во главе командира, ответственного за своих подчинённых; определённый и явственно видимый издали отличительный знак (достаточно ленты на головном уборе); открыто носящих оружие; соблюдающих в своих действиях законы и обычаи войны.

Не секрет, что, к началу проведения «АТО» командование ВСУ перебросило в район боевых действий 15 штурмовиков Су-25, которые и могли (теоретически) стать целями для ракет ЗРК «Бук». Выстраивается следующая линия обвинения: повстанцы, мол, собирались сбить особо надоедливого «укропа», но случайно угодили в «малайца». Да, повстанцы имеют право защищаться, но «тот, кто систематически нарушает гуманитарное право, не может ссылаться на него в своих интересах в уголовном процессе».

Интересно, что эта линия обвинения выбрана только потому, что подозреваемые отказались предстать перед следствием, тем самым якобы не оставив других вариантов для рассмотрения дела.

Еще одним «доказательством» обвинение приводит позывные, которые якобы звучат в перехваченных СБУ телефонных звонках. Важное для независимости судебного процесса обстоятельство, что Украина является заинтересованной в обвинении стороной и предоставленные ею «факты» скомпрометированы, в Гааге старательно не замечают.

Не менее интересно, что «самый справедливый в мире» нидерландский суд признал за Киевом право на исполнение приговоров.

В ходе «разбирательств по существу дела» в очередной раз прозвучало сожаление, что власти США в последний момент отказалась предоставить суду в Гааге спутниковые снимки, на которых якобы чётко зафиксированы запуск и траектория ракеты «Бук», сбившей рейс MH17. Ранее такая возможность допускалась. Свой отказ американская сторона объясняет «защитой источников разведданных».

Впрочем, это не первый раз, когда американцы прячут под ковёр данные спутниковой разведки, которые могли бы помочь в расследовании крушения пассажирского лайнера. 17 июля 1996 года в окрестностях Нью-Йорка разбился «боинг-747» с пассажирами на борту. ФБР отделалось мутными выжимками допросов агентами подозреваемых лиц, скрыв обязательную в таких случаях видеорегистрацию. Независимое расследование показало, что лайнер мог быть сбит ракетой истребителя ВМС США.

«Эксперты утверждают, что ударные повреждения на фюзеляже самолета соответствуют тем, которые наносят боеголовки ракет, выпущенных из зенитно-ракетной установки «Бук». Ни одно из обнаруженных повреждений не выбивается из этой картины и не могло быть нанесено никакой другой, более легкой или более тяжелой зенитно-ракетной системой», – заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Из чего следует, что суд принял к рассмотрению выводы голландских и бельгийских экспертов, проигнорировав информацию специалистов из концерна «Алмаз-Антей», хотя ранее было обещано, что она будет принята к сведению.

На заседании также продемонстрировали фото части корпуса ракеты, которую выпустили по самолету.

Вместо полновесного ведра пронзивших самолёт убойных элементов, суду были предъявлены два жалких, «напоминающих двутавр», обломка и ещё 16 «соответствующих им по массе», при том, что на месте падения самолёта и в обломках не было найдено ни одной из 1870 поражающих элементов типа «бабочка».

Что ещё хуже для следствия, множественных следов поражения «бабочками» не найдено на обломках фюзеляжа, как не найдено похожих множественных поражений внутреннего интерьера самолёта, а также тел лётчиков. В телах пассажиров вообще не найдено даже следов поражающих элементов, что, по идее, должно было заставить крепко задуматься всех привлеченных к расследованию экспертов.

Интересно, что вес найденных и приобщённых к делу поражающих элементов намного легче 8 граммов, тогда как на практике вес большинства осколков после поражения объектов не слишком отличается от первоначального.

Показательно, что с октября 2014 года прокуратура Нидерландов прекратила отвечать на вопросы о результатах судмедэкспертизы и металлических фрагментах в телах пассажиров.

По мнению допущенных к осмотру тел австралийских патологоанатомов Дэвида Рэнсона и Иэна Веста (единственных, кто пошёл на контакт с прессой), пассажиры погибли не от убойных элементов ракеты, а от взрывной декомпрессии, которая хорошо объясняет отсутствие крови на одежде и телах пассажиров.

Место кокпита, откуда был вырезан “референсный” обломок

«В части лонжерона самолета был обнаружен металлический обломок. Фрагмент был изучен специалистами, и они пришли к выводу, что он соответствует затворной пластине ракеты из установки «Бук», – подчеркнул Стейнхейс.

Фото обломка крупным планом. По мнению экспертов, это фрагмент затворной крышки ракеты 9М38М1

Не будем упускать из виду, что все предъявленные суду металлические фрагменты не прошли независимой металловедческой экспертизы, которую предлагала сделать по горячим следам Росавиация. Это позволило бы на ранних этапах следствия избежать попадания фальсификатов в доказательную базу, однако голландская комиссия сочла эту процедуру «не целесообразной».

Тот же фрагмент, но вырезанный из кокпита

Из тех «доказательств», что были представлены на рассмотрение, стало понятно, что главной задачей судебного процесса является подгонка выводов, будто МН17 поразила не просто ракета ЗРК «Бук», а конкретно её российская модификация 9М38М1, которой нет на вооружении ПВО ВСУ.

Продолжаем натягивать сову на глобус. Магнитная деталь кабельной проводки ракеты 9М38М1. Украинские ракеты такими не оборудованы!

Здесь, правда, есть один толстый нюанс. До марта-апреля 2015 года следствие располагало только осколками, найденными в кокпите и в телах трех членов экипажа «боинга» (в малайзийской прессе предполагалось, что это два пилота и старшая бортпроводница). Но в марте 2015 года на Украине вдруг обнаружили несколько фрагментов оболочки ракеты – часть двигателя и кусок элерона, а также провода. И теперь этот мусор принят гаагским судом в качестве «вещественных доказательств».

Выпавший из внимания следствия и суда обломок самолёта с внутренними следами оплавления и копоти, работающий на версию, что МН17 для верности взорвали ещё и изнутри

Неясно, какие ракеты послужили для голландских и бельгийских экспертов образцами для сравнения с «референтными материалами». Высказывается предположение, что ракету от «Бука» в распоряжение следствия могла предоставить Финляндия, проводившая собственный эксперимент по делу МН17. Пишут, что результаты эксперимента никогда не публиковались и были засекречены.

Принадлежность самой пусковой установки на данном слушании не рассматривалась. Эта тема оставлена для последующих судебных разбирательств.

Что интересно, суд заслушал показания свидетелей с места событий, которые наблюдали и слышали запуск ракеты с украинской стороны, но отказался приобщить их к делу. Какая избирательная и капризная фемида у этих планокуров!

В общем, уже понятно, что гаагский суд ни на йоту не намерен отклоняться от заранее выбранного курса по навешиванию всех собак на Россию и Народное ополчение Донбасса. Фальшивки и тенденциозность сыплются как из дырявого мусорного бака. Правда, в официальных заявлениях звучат пессимистичные нотки, что этот фарс ещё нескоро придёт к нужному результату.

На Украине осторожно ликуют и пишут победные реляции, как будто всё что нужно для обвинительного вердикта уже сделано. Осталось только получить окончательную бумажку с печатью.

Хотелось бы немного огорчить великошановное панство. Версия о вине Украины в катастрофе МН17 не менее, если не сказать, более, чем тема российской ракеты, занимает умы общественности в Нидерландах, Австралии, а уж о Малайзии и говорить нечего. Так что кривым вердиктом гаагского суда дело точно не закончится.