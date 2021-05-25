«Нас берут в клещи». Зеленскому советуют срочно договариваться с Путиным

25.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Наличие российских баз в Сирии означает, что скоро оттуда потянется в Европу новый газопровод, и тогда, учитывая «Северный поток-2», Украина придется совсем плохо.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ действует очень грамотно, в отличие от наших «очильников», потому что Россия поставила там [в Сирии] свою базу, одну и вторую. А почему там российские базы появились? А потому что в своё время с Ближнего Востока американцы хотели протягивать газопровод вместе со своим арабскими друзьями через сирийскую территорию на Европу. На сегодняшний день эта попытка заблокирована Россией, потому что в этом случае российский «Газпром» потерял бы свои лидирующие позиции в Европе», – заявил Калиниченко.

«Что касается Украины во всей этой схеме, я не зря Сирию упомянул. Потому что наличие там России уже подразумевает, что и оттуда будет тянуться новый газопровод, но уже при участии российской стороны. Это надо обязательно учитывать. В этом контексте мы находимся в клещах. Идти дальше и ругаться, спорить и противостоять этой мощи, я считаю, бесперспективным занятием. Следует искать компромиссы.

Зеленскому необходимо ехать в Москву, встречаться с Путиным и разговаривать как раз о возможности взаимодействия именно в газовой сфере. В своё время эту тему поднимали – газовый консорциум, можно было на этой теме нормально зарабатывать, но не ругаясь. Европа бы с удовольствием использовала российский газ через украинскую ГТС. У нас очень высокий потенциал, даже не смотря на то, что говорят, что у нас ржавые трубы и так далее», – сказал эксперт.

«Не знаю, как в Москву Зеленский, он сказал, что это может быть в месте конфликта, он же приглашал на Донбасс Путина, либо на нейтральной территории. Он сказал, что ведётся коммуникация между офисом президента Украины и России», – напомнил модератор конференции.

«Надо быть умнее. Начни с газовых вопросов и перейди потом на Донбасс, куда угодно», – посоветовал Калиниченко.