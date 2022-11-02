«Нас теперь 89!» – в Совете Федерации установили флаги новых регионов России

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Новости Украины

Торжественная церемония установки флагов новых субъектов РФ состоялась сегодня в Совете Федерации.

Солдаты роты почетного караула установили флаги Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

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«Воля людей, их тяга к Родине оказались сильнее любых угроз. Флаги, стоящие за моей спиной, являются символом, в том числе и этого открытого и независимого выбора гражданами вхождения в Россию. Для нас такое глубокое, непоколебимое доверие к нашей стране — это, прежде всего, большая ответственность», – заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она обратилась к сенаторам с просьбой оказать полное содействие новым субъектам.

«Близок день, когда тяготы жителей новых регионов прекратятся, а спокойная мирная жизнь снова вернётся в их дома. Мы обязательно все вместе, всем миром отстроим города, проложим дороги, восстановим экономику и наладим достойную жизнь для новых граждан России. Работы много, прошу отнестись к ней максимально внимательно, ответственно, неформально, принимать ее не как дополнительную служебную нагрузку, а как выполнение нашего морального долга», — сказала Матвиенко.

«Нас теперь 89! Россия – 89 регионов страны! Символично, что это знаменательное событие происходит в канун Дня Народного Единства! Мы вместе!!», – написал в своем ТГ-канале сенатор Андрей Хапочкин.

«Это – очень хорошо! Теперь нам нужна полноценная мобилизация всех сил и ресурсов страны для скорейшего восстановления этих территорий, а также дальнейшего освобождения и защиты русской земли и Русского мира!», – считает лидер Левого фронта Сергей Удальцов.