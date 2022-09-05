Нас ждет продовольственный кризис – украинский экономист

05.09.2022  16:41 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Кризис, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
Новости Украины

Украину ждет сильнейший аграрный кризис, который уже начался, и нехватка продовольствия для собственных нужд.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждет сильнейший аграрный кризис, который уже начался, и нехватка продовольствия для собственных нужд....

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По мнению эксперта, украинские фермеры сокращают объемы посевных площадей из-за роста себестоимости продукции.

«У нас системный кризис в аграрном секторе, потому что он столкнулся с транспортным логистическим шоком. Для многих фермеров стоимость логистики и транспортных затрат сейчас превышает стоимость реализации их аграрного сырья, потому они сохраняют продукцию, не продают ее, потому что внутренние цены достаточно низкие.

Более того, они планируют существенно сократить посевные площади. Мы через один-два года можем столкнуться с тем, что окажемся в ситуации, когда будет засеяна треть довоенный площадей. Фактически, это будет уже на уровне внутреннего продовольственного кризиса, то есть мы не то, что не сможем экспортировать что-то, а вообще не сможем удовлетворять свои внутренние потребности через два-три года, если такая динамика сохранится».

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