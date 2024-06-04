НАТО начинает экспансию против Китая, как с РФ в 90-е – депутат бундестага

Грядущий юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт под знаменем открытия новой эры альянса – глобального распространения без территориальных ограничений, нацеленного, прежде всего, на Китай. Об этом в интервью американскому каналу «Neutrality Studies» заявила депутат бундестага из «Союза Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно же, это война, развязанная Россией в нарушение международного права, они нарушили запрет на применение силы в международных отношениях, закреплённый в Уставе ООН. Но у каждой войны есть своя история, это включает в себя общую ответственность Запада, особенно НАТО и США. Именно поэтому я очень обеспокоена предстоящим саммитом в Вашингтоне. Там они хотят открыть новую эру, а именно – глобальное НАТО без территориальных ограничений, которое также распространяется на Азию. И таким образом нацелено на Китай. Именно об этом пойдёт речь на следующем саммите.

Это меня беспокоит. Потому что с середины 90-х проводится политика экспансии против России, нарушающая все взаимные обещания. Теперь НАТО движется в Азию и хочет расширяться против Китая – по мнению США, главного врага. Китай – главный враг, и НАТО пытается утвердиться здесь в качестве антикитайского военного пакта в форме двусторонних соглашений о безопасности с Тихоокеанским регионом или с вооружением прифронтовых государств против Китая, таких как Филиппины, которые уже используются», – сказала Дагделен.