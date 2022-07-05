«НАТО не примет Украину – они боятся войны с Россией» – Карасев

05.07.2022  19:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

НАТО, несмотря на свою внешнюю воинственность, панически боится доводить ситуацию до состояния, когда придётся применять пятую статью.

Об этом в передаче Политека заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО, несмотря на свою внешнюю воинственность, панически боится доводить ситуацию до состояния, когда придётся...

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«Мы-то созрели вступить в НАТО, но НАТО нас не принимает, и длительное время не будет принимать. А почему не берут? Потому что, если вы сейчас возьмете, вы пятую статью должны использовать. Вы должны защищать члена НАТО от внешней агрессии, а они не хотят.

Они не хотят, они делают все, чтобы не было войны, прямой войны НАТО и России. Вы можете называть Россию противником, главной угрозой безопасности, но воевать вы с ними не хотите. Если вы принимаете Украину в НАТО, значит, тогда вы начинаете воевать с Россией непосредственно», – возмущался Карасев.

Он считает, что в НАТО уже склоняются к тому, что, став нейтральной, Украина может перестать быть источником проблем.

«Россия может пойти на договор либо разгромленной, либо с условием. Какое условие? Нейтралитет. И знаете, что? Запад поддержит. Во-первых, снимается головная боль принимать – не принимать Украину. Вы понимаете, как они боятся пятую статью применить? Фактически они ж Литву принудили транзит приоткрыть на Калининград. Не хотели ЕС, а ЕС и НАТО это две опоры европейской безопасности, не хотели разворачивать тут еще один очаг конфликта – чтоб был в Калининградском регионе. Стремно. Безопасность, везде безопасность идет. Россия угроза прямая, угроза безопасности», – негодовал политолог.

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