«НАТО не примет Украину – они боятся войны с Россией» – Карасев

НАТО, несмотря на свою внешнюю воинственность, панически боится доводить ситуацию до состояния, когда придётся применять пятую статью.

Об этом в передаче Политека заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы-то созрели вступить в НАТО, но НАТО нас не принимает, и длительное время не будет принимать. А почему не берут? Потому что, если вы сейчас возьмете, вы пятую статью должны использовать. Вы должны защищать члена НАТО от внешней агрессии, а они не хотят.

Они не хотят, они делают все, чтобы не было войны, прямой войны НАТО и России. Вы можете называть Россию противником, главной угрозой безопасности, но воевать вы с ними не хотите. Если вы принимаете Украину в НАТО, значит, тогда вы начинаете воевать с Россией непосредственно», – возмущался Карасев.