«НАТО не примет Украину – они боятся войны с Россией» – Карасев
НАТО, несмотря на свою внешнюю воинственность, панически боится доводить ситуацию до состояния, когда придётся применять пятую статью.
Об этом в передаче Политека заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы-то созрели вступить в НАТО, но НАТО нас не принимает, и длительное время не будет принимать. А почему не берут? Потому что, если вы сейчас возьмете, вы пятую статью должны использовать. Вы должны защищать члена НАТО от внешней агрессии, а они не хотят.
Они не хотят, они делают все, чтобы не было войны, прямой войны НАТО и России. Вы можете называть Россию противником, главной угрозой безопасности, но воевать вы с ними не хотите. Если вы принимаете Украину в НАТО, значит, тогда вы начинаете воевать с Россией непосредственно», – возмущался Карасев.
Он считает, что в НАТО уже склоняются к тому, что, став нейтральной, Украина может перестать быть источником проблем.
«Россия может пойти на договор либо разгромленной, либо с условием. Какое условие? Нейтралитет. И знаете, что? Запад поддержит. Во-первых, снимается головная боль принимать – не принимать Украину. Вы понимаете, как они боятся пятую статью применить? Фактически они ж Литву принудили транзит приоткрыть на Калининград. Не хотели ЕС, а ЕС и НАТО это две опоры европейской безопасности, не хотели разворачивать тут еще один очаг конфликта – чтоб был в Калининградском регионе. Стремно. Безопасность, везде безопасность идет. Россия угроза прямая, угроза безопасности», – негодовал политолог.
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