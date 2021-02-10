НАТО потеряло возможность прослушивать и следить за Россией

10.02.2021, Москва, Олег Кравцов

У стран Запада нет возможности полного отключения связи на территории Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал хорошо знакомый с тематикой РЭБ, военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Гундаров.

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«Европа не сможет не только отключить, но даже прослушивать нас. Начиная от Калининградской области, по всем границам мы установили стационарные комплексы РЭБ, которые называются «Самарканд». Про них, кроме названия, практически никто ничего не знает. О них узнали лишь тогда, когда на них официально были объявлены тендеры по каким-то там работам. Известно только то, что их существует несколько видов. Более полутора десятков их установлено на западных границах, в Калининградской области, в Белоруссии, в зоне ответственности Северного флота…

Помните, у нас в стране была принята Доктрина информационной безопасности? В развитие этой доктрины комплексы РЭБ – причем, я не утверждаю, что только «Самарканд» – стали защитой от проникновения к нам европейских и американских рэбовских систем», – говорит Гундаров.

По его словам, теперь натовцы не могут ни прослушать, ни определить, что и где конкретно находится на российской территории из интересующих их объектов. Также собеседник издания привел конкретный пример.

«Допустим, кто-то собирается навести ракеты на конкретные объекты в Москве. Но сделать этого он не сможет. У нас, если вы замечали, в городе на улицах чуть ли ни через каждые 200 м стоят огромные вышки со всякой аппаратурой. Это, своего рода противоракетная оборона. На таких вышках имеется и такая аппаратура, которая способна искажать навигационный сигнал, создавая электромагнитные «миражи», – отметил эксперт.

Он также сообщил, что 2019 году американский Центр перспективных оборонных исследований опубликовал доклад, где говорится, что в Сирии русские им очень мешают выполнять боевые задачи из-за того, что таким образом создают виртуальную реальность.

«Или, точнее, добавленную реальность. В своем докладе они рассказывают, что все это началось в 2016 году. Первые испытания мы проводили в Чёрном море, когда их корабль шёл по данным навигационной системы GPS, а у него на экране высвечивалось, что он в этот момент находится не в Чёрном море, а на территории аэропорта Геленджик», – резюмировал Гундаров.