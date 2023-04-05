НАТО решает, где начнется наступление ВСУ

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Украина якобы лишь имитирует готовность к наступлению на российские позиции, что требует от киевского режима Запад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.

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Он считает, что противник пока только создает «видимость бурной деятельности».

«Американцы буквально вчера сказали, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни. Я полагаю, что эта камарилья во главе с американскими советниками требует от Зеленского начать наступление. Он заявил, что не готов, но там все равно требуют», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

Он не исключает, что ВСУ используют в качестве отвлекающего маневра информацию о том, что идут подвижки по всему фронту.

«Для чего? Я думаю, что ВСУ попытаются предпринять активные действия, чтобы хотя бы обозначить наступление и тем самым оправдать поставки западного оружия и финансов. Здесь, скорее всего, речь идет о политической целесообразности», – говорит эксперт.

По его словам, «явных признаков наступления в ближайшие дни нет». При этом он считает, что наступление ВСУ будет позже.

«Но, скорее всего, развитие событий мы увидим через несколько недель, когда улучшится погода и на фронт противнику придут вспомогательные силы – танки, артиллерия, боеприпасы», – добавил Матвийчук.

Еще один полковник в отставке аналитик Владимир Попов обращает внимание к помощи Украине активно подключилась Финляндия, официально вчера ставшая членом НАТО.

«В частности, на днях правительство страны приняло решение о предоставлении Украине очередного пакета вооружений на сумму более 160 млн евро. В этот пакет кроме снарядов и других предметов военной помощи входят три танка Leopard 2, предназначенных для работ по разминированию. С помощью тралов на этих танках проделываются проходы в минно-взрывных заграждениях противника. То есть финны готовят Киев для наступательных действий», – считает эксперт.

Кроме того, он напомнил, что премьер-министр Финляндии Санна Марин пообещала передать Украине более 50 истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornets, которые в финской армии будут заменены на более современные американские истребители.

В свою очередь американский военный аналитик бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье, опубликованной порталом 19FortyFive, предупреждает, что грядущее наступление ослабит ВСУ независимо от его результатов.

«Неудачное наступление может оставить ВСУ в таком ослабленном состоянии, что они могут не продержаться и года как сплоченная сила. Успешное наступление также может сделать их настолько ослабленными, что они станут уязвимыми для российской контратаки», — предупредил Дэвис.

Он объяснил, что командование ВСУ было вынуждено отправлять в самые горячие точки неподготовленных солдат для того, чтобы в этот момент в тылу готовить ударную наступательную группировку из опытных бойцов, которая в ходе наступления непременно понесет потери.

Дэвис опасается, что если потери в грядущем наступлении окажутся слишком серьезными, то Украина не сможет собрать новую боеспособную группировку.

При этом американское агентство Reuters, ссылаясь на информацию украинской стороны, пишет, что вопрос о начале и направлении контрнаступления Украины будет обсуждаться в американских политических кругах.

«В рамках обучения украинских солдат в странах-членах НАТО будет определено, когда и где Вооруженными силам Украины (ВСУ) начать контратаку», — сказал агентству киевский военный эксперт Сергей Згурец.

Но генсек НАТО открещивается от такого рода заявлений, заявив, что вопрос о начале контрнаступления будет решаться в Киеве, а западные союзники якобы к этому отношения не имеют. Но при этом он добавил, что для начала мирных переговоров необходимо на поле боя создать наиболее выгодные для Украины условия.