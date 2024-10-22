НАТО вслед за Украиной бросит на мясо граждан ЕС из бывшего соцлагеря

Елена Острякова.  
22.10.2024 19:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО готовится к большой войне в Европе.

Об этом политолог Сергей Караганов заявил в интервью греческому ютуб-каналу The Duran, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО готовится к большой войне в Европе. Об этом политолог Сергей Караганов заявил в...

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«Мы видим много признаков того, что НАТО готовится к большой войне и строит новые базы в таких странах как Румыния, Болгария и Польша, а также в Македонии и других. Они будут набирать местные силы для подготовки к возможному длительному конфликту.

Я не думаю, что они уже готовы, но западные элиты, особенно европейские, находятся в таком невероятном положении — они потеряли все моральные и политические оправдания своего правления. Теперь они могут развязать войну, чтобы сохранить свои позиции», – сказал Караганов.

По его словам, одним из направлений удара НАТО может стать Белоруссия, поэтому она теперь находится «под 100% ядерным зонтиком», и на любую атаку на союзника последует ядерный удар.

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