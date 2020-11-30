30.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Оппозиция, Политика, Россия
Просмотров:

Навальный потерял статус российского оппозиционера и подставил своих соратников


Российский блогер Алексей Навальный, который находится сейчас в Германии, превратился поставил под сомнение свой оппозиционный статус.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Так, Навальный, выступая на дебатах в комитете Европарламента по иностранным делам, предложил ЕС ввести санкции против крупного российского бизнеса.

«Пока, кажется, политик своим выступлением навредил только самому себе и своей команде в России. Разве не утрачивает внутри РФ легитимность тот политик, который, укрывшись за границей, просит другие государства вмешаться во внутрироссийский политический процесс? Остается ли он вообще российским политиком?», – задается вопросами издание.

В публикации отмечается, что «Навальный был для многих оппозиционеров символом сопротивления власти, который не сбегает за границу, несмотря на угрозы», а вот критика из-за рубежа – это было в духе Гарри Каспарова, который остался на Западе и, по сути, вылетел из числа реально действующих лиц оппозиционного лагеря.

«Сейчас возникает ощущение, что происходит трансформация Навального из реального политика в такого же резонера на удаленке. В сложном положении оказались и его сторонники в РФ: сеть штабов Навального и раньше воспринималась силовиками и оппонентами как иноагенты, а после призывов их лидера, похоже, они пойдут под снос. В итоге не имевшее практического результата выступление приведет к уничтожению единственного работающего инфраструктурного политического проекта оппозиции в стране», – сокрушается «НГ».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть