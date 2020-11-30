Навальный потерял статус российского оппозиционера и подставил своих соратников

30.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Российский блогер Алексей Навальный, который находится сейчас в Германии, превратился поставил под сомнение свой оппозиционный статус.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Так, Навальный, выступая на дебатах в комитете Европарламента по иностранным делам, предложил ЕС ввести санкции против крупного российского бизнеса.

«Пока, кажется, политик своим выступлением навредил только самому себе и своей команде в России. Разве не утрачивает внутри РФ легитимность тот политик, который, укрывшись за границей, просит другие государства вмешаться во внутрироссийский политический процесс? Остается ли он вообще российским политиком?», – задается вопросами издание.

В публикации отмечается, что «Навальный был для многих оппозиционеров символом сопротивления власти, который не сбегает за границу, несмотря на угрозы», а вот критика из-за рубежа – это было в духе Гарри Каспарова, который остался на Западе и, по сути, вылетел из числа реально действующих лиц оппозиционного лагеря.

«Сейчас возникает ощущение, что происходит трансформация Навального из реального политика в такого же резонера на удаленке. В сложном положении оказались и его сторонники в РФ: сеть штабов Навального и раньше воспринималась силовиками и оппонентами как иноагенты, а после призывов их лидера, похоже, они пойдут под снос. В итоге не имевшее практического результата выступление приведет к уничтожению единственного работающего инфраструктурного политического проекта оппозиции в стране», – сокрушается «НГ».