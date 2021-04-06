Навальный заврался о своей голодовке и болезни

06.04.2021, Москва, Елена Острякова

Соцсети отбывающего срок в колонии за мошенничество блогера-уголовника Алексея Навального продолжают регулярно обновляться. Сейчас они стали напоминать санбюллетени.

На прошлой неделе Навальный заявил, что у него болит спина и отнимаются ноги. Помощь тюремного врача его не устроила, и он объявил голодовку, требуя предоставить высококвалифицированных специалистов.

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Власть ответили на это публикацией видео из казармы Навального. На нем блогер уверенно расхаживает между коек, попивая что-то из кружки, и отчитывает надзирателя.

Также был развеян миф о том, что «лидер оппозиции» систематически не высыпается, потому что каждый час ему светят в лицо. ФСИН предоставила ночную видеосъемку камер. На ней видно, что Навальный никак не реагирует на приближение надзирателя, потому что крепко спит. Вопреки тюремным правилам ему разрешают пользоваться бирушами и маской на глаза.

Но прошло буквально несколько дней и интернет-диагнозы резко поменялись. О проблемах с позвоночниках уже никто не говорит, зато Навальный почти заразился туберкулезом.

«Вчера: смотрели на всех телеканалах репортажи о том, что я сижу в лучшей колонии с идеальными условиями и едой, как в ресторане. Сегодня: уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога… Глядя на кошмарные тарелки, в которые накладывают баланду, я вообще удивлен, что здесь вируса Эболы нет», – говорится в записи в «инстаграме» Навального.

Он также нажаловался на плохое питание, а в заключение сообщил, что у него поднялась температура и сильный кашель. При этом блогер утверждает, что продолжает голодовку.

Журналист Олег Лурье считает, что Навальный окончательно заврался.

«И снова Навальный врет, как дышит. О какой голодовке он рассказывает? Согласно его же признаниям, он сейчас находится в бараке (отряде) ИК «на соседней койке с кашляющим зеком», и соответственно никакой голодовки блогер не держит, а совершенно нагло врет.

Дело в том, что, согласно правилам внутреннего распорядка исправительной колонии общего режима, заключенный, объявивший голодовку, должен подать официальные заявления на имя начальника ИК и прокурора. В течение суток голодающий переводится в одиночное помещение, где ведется строгий контроль со стороны врачей за состоянием пациента и со стороны УФСИН на предмет припрятывания продуктов. Ничего подобного нет и не предвидится», – написал Лурье в своем телеграм-канале.

Ему непонятно, как записи якобы от Навального появляются в соцсетях, поскольку неофициальная переписка ему запрещена.

Странный пост стал поводом для навальнистов инициировать пикет под колонией, где сидит Навальный, однако на него пришли в основном журналисты.