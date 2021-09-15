15.09.2021 09:36 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Дублировать на украинский язык классику советского кинематографа – это идиотизм.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон признал русский язык одним из мировых достояний и призвал не дублировать старые фильмы, а снимать качественное украинское кино.

«Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский. Я считаю, что русский язык – это не язык Путина, это язык нашего детства, нашей юности для многих. И это не язык врага, это один из величайших мировых [языков], который составляет богатство, достижение мира», – считает журналист.

«Поэтому я считаю, что фильм «Бриллиантовая рука» дублировать по-украински аморально. Надо создавать хорошие украинские фильмы, не жалеть на это денег. Классный украиноязычный продукт, чтобы все смотрели украинское кино и говорили: «Боже, как классно у нас делают фильмы, какие они классные», чтобы не возникало необходимости что-то дублировать», – заявил Гордон.