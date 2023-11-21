«Не спешите» – крымский эксперт по недвижимости дал совет молодожёнам

Цены на квадратный метр жилья в новостройке в Крыму за последние два месяца выросли на 12% до 133 тысяч рублей. Традиционно спросом пользуются однокомнатные квартиры.

Об этом сообщил в эфире «Радио Крым» эксперт рынка Дмитрий Майоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Так было всегда, что цена в новостройке выше, даже без ремонта, чем цена на «вторичке». Но средняя цена берётся по срезу трёхкомнатных и однокомнатных квартир. На однокомнатные квартиры сейчас высокий спрос, их в предложении особенно нет. Цена на однокомнатные даже старые квартиры может быть такая же, как в новостройке, потому что в 25-30 кв м квартиры сейчас не строятся, а потребность в них есть, потому что меньше платить в совокупности. Когда квадратный метр жилья 150 тысяч рублей, то за всю квартиру – 4,5 миллиона рублей. И это меньше, чем в новостройке, где сейчас однокомнатная 5-5,5 миллионов, и не так, чтобы найти легко», – подчеркнул риэлтор.

Он заверил, что застройщики реагируют на спрос и чаще строят одно-двухкомнатные квартиры. Но их сейчас недостаточно.

«Разгон пошёл по цене с июня-июля, потому что по херсонским и другим сертификатам разрешили покупать «первичку» без отделки. И это во многом спровоцировало рост цен. Естественно, застройщики строят. Мы знаем сейчас, что какой-то масштабный проект планируется возле ялтинской объездной трассы, большой микрорайон. Но это повлияет только через год-полтора, не раньше», – уверен эксперт.

По этой причине Майоров советует не спешить с покупкой недвижимости, особенно молодым семьям, поскольку процентная ставка на ипотеку высокая, а на рынке ажиотаж из-за окончания программы приобретения жилья по «херсонскому сертификату».

«Квартиры по сертификату берут везде, даже в Ялте: складывают несколько сертификатов и покупают однокомнатную квартиру за 9 миллионов рублей. Однокомнатные квартиры всегда были в спросе. Это самое доступное из того, во что вкладывают деньги, чтобы уберечь их, и чтобы они дали какой-то доход. Камешки, сложенные в цемент с окнами, нам более понятны, чем криптовалюта. За последние 3 года выросли цены в 2-2,5 раза, где еще могут быть такие доходы?», – подчеркнул эксперт.