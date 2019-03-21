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21.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Украина
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Не только Коломойский: Имена олигархов, дающих деньги Зеленскому

Избирательную кампанию Владимира Зеленского финансирует не только беглый олигарх Игорь Коломойский. Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимая статистику рейтинга ваших кандидатов, получается, что Зеленский впереди планеты всей, и мир, таким образом, становится более выгодным предложением, чем война. Я имею в виду Коломойского. В 2014 году он неудачно инвестировал в войну, может ли быть такое, что он станет в 2019 году спонсором мира?» – спросила ведущая канала.

«Я бы не говорил о Коломойском, потому что Беня никогда не вкладывает свои деньги, он всех учит вкладывать чужие. А лучше всего – как он в 2014 году покупал дизель для танков у себя. Он собирал со всех деньги, треть положил в карман, а на остальные покупал этот дизель.

Сегодня гораздо больше напрямую в господина Зеленского вкладывают Хомутынник – это один глава из фракции бывшей «Партии регионов», бывший российский предприниматель Фукс, ну и главное – через Лёвочкина Фирташ. Это реальные деньги, которые идут на эту кампанию», – заявил эксперт.

«Запустил это через свой канал Коломойский, но давайте посмотрим, что любой политик всегда идёт от организованных политико-экономических групп, они всегда присутствуют за ним», – добавил Мишин.

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