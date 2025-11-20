«Не злите русских!» – американский офицер советует прекратить ракетные удары по РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары американскими ракетами по территории России не изменят ситуацию на поле боя, но разозлят русских.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на канале «Deep Dive», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По Воронежу было выпущено 4 ракеты «ATACMS». Русские заявили, что сбили все, и ни одна из целей не была поражена. Ничего серьёзного не произошло. И вопрос в том – зачем нам сейчас разрешать использовать оружие дальнего действия? Это какая-то попытка оказать давление на Россию? Но разве запуском ракет мы заставим Россию заключить эту сделку? Это грубая ошибка. Эти ракеты никак не повлияют на стратегический баланс в целом, особенно, если их собьют», – сказал Дэвис.

Он подчеркнул, что у России уже богатый опыт борьбы с натовскими ракетами.