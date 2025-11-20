«Не злите русских!» – американский офицер советует прекратить ракетные удары по РФ
Удары американскими ракетами по территории России не изменят ситуацию на поле боя, но разозлят русских.
Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на канале «Deep Dive», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По Воронежу было выпущено 4 ракеты «ATACMS». Русские заявили, что сбили все, и ни одна из целей не была поражена. Ничего серьёзного не произошло.
И вопрос в том – зачем нам сейчас разрешать использовать оружие дальнего действия? Это какая-то попытка оказать давление на Россию? Но разве запуском ракет мы заставим Россию заключить эту сделку?
Это грубая ошибка. Эти ракеты никак не повлияют на стратегический баланс в целом, особенно, если их собьют», – сказал Дэвис.
Он подчеркнул, что у России уже богатый опыт борьбы с натовскими ракетами.
«Я не понимаю, почему в США думают, что это поможет. Потому что ракеты запускала не Украина – она бы давно это сделала, если бы могла. Без прямого участия США нельзя запускать ракеты. И русские это знают.
Посмотрите на русских – за ночь они выпустили по Украине 80 ракет разных типов и калибров, многие попали в цели. Это болезненно для Украины, но не выбило её из колеи.
И некоторые запущенные по России ракеты проходят, но это ничего не меняет на передовой. Так в чём же смысл? Просто навредить России, потому что могу. Но это не заставит их отступить, а только разозлит осиное гнездо, и вас ужалит ещё сильнее», – подытожил он.
