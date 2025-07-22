Недовольный Лукашенко процитировал Трампа, назвав его «персонажем»

В 7 из 14 скважин, которые белорусские геологи передали на разработку «Беларусьнефти», оказалась вода. Их вернули «для научных исследований».

Это возмутило президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а как говорил известный персонаж, бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий. Любые бурения и геологоразведка должны быть оправданы. Я хочу, чтобы наши ученые ответили, почему из десятка месторождений, которые вы передали «Беларусьнефти», нефти там нет», – сказал Лукашенко на совещании по углеводородам.

По его словам в советское время на территории Белоруссии было открыто 5 крупных и 91 мелкое месторождение. Лукашенко недоволен, что они слишком интенсивно эксплуатировались, добывая 8 млн тонн в год, а нефть поставлялась на внешние рынки. В результате добыча к 2016 году добыча снизилась до 1,6 млн тонн в год. Он ставит задачу подчиненным выходить в 2025 году на 2 млн тонн в год.

Ежегодное бурение скважин в Белоруссии увеличено в 2,5 раза. В 2024 году было пробурено 284 метра.

Выражение «Бури, детка, бури!» Трамп использовал в ходе своей предвыборной кампании в 2024 году, обещая, что США будут добывать больше нефти, чем Россия и Саудовская Аравия в совокупности.