Нефтяные санкции США против России рассыпаются – Bloomberg

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Bloomberg пришел к неутешительному выводу: рост потоков российской нефти зарубежным потребителям означает, что санкции США против российской нефтяной отрасли, на которые возлагали такие большие надежд сторонники Украины, начинают рассыпаться.

«Санкции США в отношении российского танкерного флота демонстрируют признаки ослабления — впервые за более чем год три подсканционных судна загрузили нефть флагманского российского сорта Pacific и отплыли из главного регионального порта страны», – говорится в аналитическом материале.

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Спутниковые снимки, на которые ссылается Bloomberg, показывают, что все больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка, где они простаивали с момента введения санкций.

«На карту поставлена способность Москвы доставлять нефть по всему миру и снижать растущие расходы на транспортировку, которые подрывают нефтяные доходы страны. Чем больше танкеров удастся реактивировать, тем эффективнее Россия сможет обойти западные меры», – говорится в материале.

“Россия нашла способы обойти санкции в отношении судов, собрав огромный флот танкеров, принадлежащих малоизвестным и часто меняющимся компаниям, которые расположены вне досягаемости западных правительств и не сотрудничают с западными компаниями”, пишут авторы.

По подсчетам аналитиков отрасли поток нефти из всех российских портов за четыре недели по 9 марта вырос примерно на 300 000 баррелей в день — самый большой прирост с января 2023 года — до 3,37 миллиона, что является самым высоким показателем с периода по 10 ноября.

По версии агентства, основным покупателем нефти после усиления санкций Байденом стал Китай, а не Индия.

Трудности России с разгрузкой могут еще более ослабнуть, если Трамп решит отменить меры, принятые Байденом, – прогнозирует агентство.