14.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Китай, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Немцы в панике от возможного военного союза России и Китая

Союз Пекина с Москвой крайне опасен для коллективного Запада, потому что такая мощная объединённая...

Союз Пекина с Москвой крайне опасен для коллективного Запада, потому что такая мощная объединённая сила в корне изменит геополитическую обстановку в Европе.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите всякие стратегические бумаги немецкого правительства, то там эта нотка появляется всё больше и больше – страх, что Россия уйдёт в Китай.

Я сам присутствовал на Валдайском клубе в октябре, когда Путин впервые сказал: «А почему нет? Может быть, военный союз с Китаем придется создавать». Тогда махнули рукой сказали – это белиберда, что это слушать, это смешно.

А сейчас высшие чины немецкой политики, европейской политики, начинают чесать затылки и говорить: а что там может произойти? Действительно такой союз Пекина с Москвой может привести к абсолютному изменению геополитической обстановки в Европе. Это уже не на шутку. Союз заключат, и его уже потом не остановить», – объяснял политолог.

По его словам, в таком случае Запад получит в военном плане мощного соперника, объединенная сила которого будет посильнее СССР времён Холодной войны.


«Зачем это нам? Не все это понимают, но я думаю, что начинают понимать, и Байден начинает понимать», – сказал Александр Рар.

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