Немецкий адмирал: Попытки блокады Балтики преступны, они приведут к войне

Попытка со стороны Запада заблокировать российский Калининград или свободу судоходства в Балтийском море приведет к войне с Россией.

Об этом в интервью немецкому репортеру Патрику Баабу заявил бывший командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шёнбах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы будем воспринимать это трезво, то это опасная игра, в этом нет никаких сомнений. Но это игра взаимных испытаний. Как далеко ты заходишь? Как далеко ты можешь зайти?

Сейчас мы живем в мирное время, по крайней мере сейчас без Украины, но между Россией и НАТО. И с тех пор, как Швеция и Финляндия также стали членами НАТО, это фактически стало морем НАТО с небольшим анклавом, с одной стороны с Санкт-Петербургом на пути в восточную часть Балтийского моря, и конечно через Калининград.

Безусловно, всегда была попытка, и конечно есть планы, как закрыть это Балтийское море, чтобы оно стало непригодным для Российской Федерации. Но это был бы сценарий войны. Потому что блокировать или мешать кому-либо в свободе мореплавания – это было бы актом войны, я думаю, что никто на стороне Запада этого не сделает. И любые советы, которые идут в этом направлении, были бы почти преступными», – заявил Шёнбах.