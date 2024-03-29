Немецкий генерал: «Помощь Украине опустошает склады бундесвера»

Анатолий Лапин.  
29.03.2024 14:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Помощь Украине опустошает склады немецкой армии, для восполнения которых нужно время.

Об этом в эфире телеканала DW заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Помощь Украине опустошает склады немецкой армии, для восполнения которых нужно время. Об этом в...

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В частности, по словам Фройдинга, речь идет об артиллерийских снарядах, которые Германия отправляет Украине.

«Если взять, например, артиллерийские боеприпасы, нужда в которых очень-очень острая, то наш министр обороны на прошлой неделе на контактной группе по вопросам обороны Украины сказал, что мы должны покрыть эту самую важную и актуальную нужду.

Во-первых, часть мы предоставим максимально быстро, а это возможно только из запасов Бундесвера. Потому мы сказали, что 10 тысяч артиллерийских боеприпасов поступят немедленно со складов Бундесвера и будут доставлены в Украину в ближайшие несколько дней», – сказал генерал.

«Я бы не сказал «ослабит», но, конечно, то, что мы предоставляем Украине, не хватает в наших собственных вооруженных силах, и эту недостачу нужно пополнять. Прежде всего, это должно быть максимально быстро закуплено снова.

Это также наша договоренность с правительством ФРГ, что то, что было предоставлено Украине, будет немедленно закуплено снова. Конечно, возникают определенные временные разрывы разных размеров и продолжительности», – заявил Фройдинг

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