Немецкий генерал: «Помощь Украине опустошает склады бундесвера»

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Помощь Украине опустошает склады немецкой армии, для восполнения которых нужно время.

Об этом в эфире телеканала DW заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, по словам Фройдинга, речь идет об артиллерийских снарядах, которые Германия отправляет Украине.

«Если взять, например, артиллерийские боеприпасы, нужда в которых очень-очень острая, то наш министр обороны на прошлой неделе на контактной группе по вопросам обороны Украины сказал, что мы должны покрыть эту самую важную и актуальную нужду. Во-первых, часть мы предоставим максимально быстро, а это возможно только из запасов Бундесвера. Потому мы сказали, что 10 тысяч артиллерийских боеприпасов поступят немедленно со складов Бундесвера и будут доставлены в Украину в ближайшие несколько дней», – сказал генерал.

«Я бы не сказал «ослабит», но, конечно, то, что мы предоставляем Украине, не хватает в наших собственных вооруженных силах, и эту недостачу нужно пополнять. Прежде всего, это должно быть максимально быстро закуплено снова. Это также наша договоренность с правительством ФРГ, что то, что было предоставлено Украине, будет немедленно закуплено снова. Конечно, возникают определенные временные разрывы разных размеров и продолжительности», – заявил Фройдинг