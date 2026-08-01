Неприкосновенные «не террористы» из Зе-офиса: Нам нужны 150 ударов баллистикой по центру Москвы в месяц

Украине нужно наносить 150 ударов баллистическими ракетами по Москве в месяц, а также терроризировать российское приграничье, чтобы вызвать панику и недовольство властью у населения РФ.

Об этом в интервью пропагандистке Наталье Влащенко заявил советник Зе-офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это полная дестабилизация российской жизни как таковой, российской действительности. Они должны быть в панике – все группы, не только там в Белгороде, в Ростове,в Курске, а, в принципе, в Москве, в Питере, особенно представители бизнес-элит, они должны просто в истерике заходиться, прятаться, терять бизнесы. Не только «Вайлдберрис», а и многие другие бизнесы должны разрываться. Тогда это создаст очень сильное внутреннее напряжение. На фоне талантливых, я сейчас с сарказмом говорю, путинских управленческих решений, это всё вместе приведёт к разрыву его вертикали. То есть его просто снесут, по-другому мы не закончим войну… Многие думают, что Москва — этоагломерация девятимиллионная, где только люди живут. На самом деле это один из самых насыщенных милитарных производственных центров России. То есть количество военных предприятий в центре Москвы просто зашкаливает, есть что разрушать. Так вот, удары баллистическими ракетамив количестве 100—150 ракет в месяц — это единственный способ окончательно прийти к финалу войны, очень быстрому. Если этого не делать, ну, будем тянуться ещё долго», – заявил Подоляк.

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