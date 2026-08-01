Украинское командование бросило резервы для наступления на Терноватое, чтобы отвлечь силы российской армии из Донбасса.

Об этом в своём видеоблоге рассказал либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё Сырский, не Драпатый, решил противопоставить этому наступлению [российской армии в Донбассе] наступление в Днепропетровской и Запорожской областях против группировки войск Восток.

Мы говорили о важном значении населенного пункта Терноватое. Оно до сих пор пополам разделено, идут активные бои, но туда перебросили еще дополнительные резервы ВСУ.

Там были два небольших вклинения, и российская армия пытается обеспечить фланги вокруг Терноватого. Но ВСУ ввели в бой резервы, и это и есть главное событие недели для ВСУ», – сказал Ширяев.