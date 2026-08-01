ВСУ пошли в наступление, пытаясь отвлечь русских от Донбасса

Максим Столяров.  
01.08.2026 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование бросило резервы для наступления на Терноватое, чтобы отвлечь силы российской армии из Донбасса.

Об этом в своём видеоблоге рассказал либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование бросило резервы для наступления на Терноватое, чтобы отвлечь силы российской армии из...

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«Ещё Сырский, не Драпатый, решил противопоставить этому наступлению [российской армии в Донбассе] наступление в Днепропетровской и Запорожской областях против группировки войск Восток.

Мы говорили о важном значении населенного пункта Терноватое. Оно до сих пор пополам разделено, идут активные бои, но туда перебросили еще дополнительные резервы ВСУ.

Там были два небольших вклинения, и российская армия пытается обеспечить фланги вокруг Терноватого. Но ВСУ ввели в бой резервы, и это и есть главное событие недели для ВСУ», – сказал Ширяев.

«Узкое вклинение ВСУ углубилось по направлению Вишневого на 10 километров, а рядом – по направлению Березово-Новониколаевка – на 7 километров. И создалась очень опасная ситуация для группировки войск Восток.

Это и есть асимметричное планирование операции. Они пытаются за счет  такого изменения заставить российское командование снять резервы с Донбасса и срочно перебросить его по направлению между Запорожьем и Крымом. Если ВСУ разовьют этот тактический успех, создастся серьёзная опасность.

Но не реагирует российское командование на эту угрозу так, как этого ждут украинцы. Все равно главные усилия сосредоточены в Донбассе. Все равно именно там идет наступление. Ну, и на севере, как отвлекающий момент», – обрисовал ситуацию Ширяев.

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