Режим Зеленского, отказывающийся от выполнения требований России по денацификации и демилитаризации, призвал граждан готовиться зимой к отсутствию света, отопления и неработающей канализации.

Об этом в интервью пропагандистке Наталье Влащенко заявил советник Зе-офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сделает ставку на ракетно-дроновые удары по энергетике, по системам обеспечения: вода, канализация. Для него главное – заморозить или создать невыносимые условия жизни для максимального количества людей в крупных городах.

Мы видим, сейчас они наносят удары просто по городу в принципе, неважно, Киев, Львов, Харьков, Днепр и так далее. Будут делать это системно… они делают ставку на эту зиму.

То есть прошлая зима им показалась, как пример удачных ударов по энергетике, они пытались сделать тотальный разрыв нашей единой энергетической системы», – сказал Подоляк.