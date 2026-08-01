Зе-офис настраивает «громадян»: Зимой не будет света, тепла и канализации. Зато отомстим москалям!

Анатолий Лапин.  
01.08.2026 16:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Режим Зеленского, отказывающийся от выполнения требований России по денацификации и демилитаризации, призвал граждан готовиться зимой к отсутствию света, отопления и неработающей канализации.

Об этом в интервью пропагандистке Наталье Влащенко заявил советник Зе-офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим Зеленского, отказывающийся от выполнения требований России по денацификации и демилитаризации, призвал граждан готовиться...

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«Путин сделает ставку на ракетно-дроновые удары по энергетике, по системам обеспечения: вода, канализация. Для него главное – заморозить или создать невыносимые условия жизни для максимального количества людей в крупных городах.

Мы видим, сейчас они наносят удары просто по городу в принципе, неважно, Киев, Львов, Харьков, Днепр и так далее. Будут делать это системно… они делают ставку на эту зиму.

То есть прошлая зима им показалась, как пример удачных ударов по энергетике, они пытались сделать тотальный разрыв нашей единой энергетической системы», – сказал Подоляк.

Он попытался ободрить «громадян» тем, что в итоге у русских «не останется запасов» ракет, а еще тем, что это будет «последняя попытка» «безнаказанных» ударов, намекая на обещанные удары баллистикой ВСУ по Москве.

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English version :: Читать на английском Зе-офис настраивает «громадян»: Зимой не будет света, тепла и канализации. Зато отомстим москалям!

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