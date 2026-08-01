Укро-генерал: «Коалиция решительных» оказалась пустой болтовнёй

Анатолий Лапин.  
01.08.2026 16:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1555
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Невозможность украинской ПВО сбивать летящие на Киев российские ракеты – реальный итог работы «Коалиции решительных».

Об этом в эфире видеоблога NemyriaLiveзаявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Невозможность украинской ПВО сбивать летящие на Киев российские ракеты – реальный итог работы «Коалиции...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Надо делать «коалицию решительных» в организации ПВО –  реальной, а не формально, на каких-то там лозунгах, которые там что-то должны объединять или работать в будущем. Сейчас это надо строить», – сокрушается укро-генерал.

Романенко печалится, что в прошлом времена, когда российские ракеты уничтожались «95% в налётах, а были налёты, когда вообще все сбивали».

Он не верит, что удастся объединить усилия с польской ПВО даже после падения ракеты недалеко от Люблина.

«В этих условиях, когда себя так ведёт президент Навроцкий, это сложно решать», – сказал бандеровский генерал.

Сегодня диктатор Зеленский сообщил о том, что украинской ПВО удалось перехватить лишь одну из более чем 30 российских ракет, бивших по целям на Украине.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Укро-генерал: «Коалиция решительных» оказалась пустой болтовнёй

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора