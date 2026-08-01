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Невозможность украинской ПВО сбивать летящие на Киев российские ракеты – реальный итог работы «Коалиции решительных».

Об этом в эфире видеоблога NemyriaLiveзаявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо делать «коалицию решительных» в организации ПВО – реальной, а не формально, на каких-то там лозунгах, которые там что-то должны объединять или работать в будущем. Сейчас это надо строить», – сокрушается укро-генерал.

Романенко печалится, что в прошлом времена, когда российские ракеты уничтожались «95% в налётах, а были налёты, когда вообще все сбивали».

Он не верит, что удастся объединить усилия с польской ПВО даже после падения ракеты недалеко от Люблина.

«В этих условиях, когда себя так ведёт президент Навроцкий, это сложно решать», – сказал бандеровский генерал.

Сегодня диктатор Зеленский сообщил о том, что украинской ПВО удалось перехватить лишь одну из более чем 30 российских ракет, бивших по целям на Украине.