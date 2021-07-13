Несмотря на противодействие албанцев, волонтеры доставили единственной сербке Джаковицы телевизор и котел

13.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Активисты гуманитарной организации «Сербская солидарность» подарили репатриантке Драгице Гашич из Джаковицы, которую из родного города выживают местные албанцы, водонагревательный котел и телевизор.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Мы передали Драгице водонагреватель и телевизор и продолжим оказывать ей поддержку и помощь. В следующем квартале наша организация оплатит Драгице счета за потребленную электроэнергию», – заявили посетившую единственную сербскую жительницу городка представители «Сербской солидарности».

Возвращение Драгицы Гашич в Джаковицу, в собственную квартиру, вызвало негативную реакцию местного албанского населения, которое выступило против ее возвращения. В частности одиннадцать общественных организаций выступили с инициативой выселить женщину из родного города. В ветхую дверь ее квартиры каждую ночь начали барабанить неизвестные, а когда Канцелярия по Косово и Метохии привезла ей бронированную дверь, местный муниципалитет изъял ее, впоследствии возбудив против репатриантки административное дело якобы за незаконное владение чудим имуществом. При этом водителю, довозившему помощь женщине, неизвестные прокололи шины и скрутили автомобильные номера.

«Они швыряли мне камни в окна, сломали мои жалюзи, лепили на стены картинки с угрозами зарезать или прибить. Каждую ночь по три раза стучат в мою дверь – в два, три, четыре утра, и я после этого не могу заснуть, вся на нервах, – рассказывала Драгица. – Я никогда никому не причиняла вреда, в Джаковице я прожила 20 лет и родила там двоих детей… Поэтому я сказала, что вернусь в свою квартиру, даже если мои дети найдут меня там мертвой, потому что я никому не причинила вреда – ни албанцу, ни сербу, ни бошняку. Так меня учил отец – не позволял себе цеплять, ругать или оскорблять людей. Так что я живу уже 60 лет и планирую остаться здесь».

До войны 1999 года в Джаковице жило больше трех тысяч сербов, сегодня только одна Драгица Гашич.