13.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика
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Несмотря на противодействие албанцев, волонтеры доставили единственной сербке Джаковицы телевизор и котел

Активисты гуманитарной организации «Сербская солидарность» подарили репатриантке Драгице Гашич из Джаковицы, которую из родного...

Активисты гуманитарной организации «Сербская солидарность» подарили репатриантке Драгице Гашич из Джаковицы, которую из родного города выживают местные албанцы, водонагревательный котел и телевизор.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы передали Драгице водонагреватель и телевизор и продолжим оказывать ей поддержку и помощь. В следующем квартале наша организация оплатит Драгице счета за потребленную электроэнергию», – заявили посетившую единственную сербскую жительницу городка представители «Сербской солидарности».

Возвращение Драгицы Гашич в Джаковицу, в собственную квартиру, вызвало негативную реакцию местного албанского населения, которое выступило против ее возвращения. В частности одиннадцать общественных организаций выступили с инициативой выселить женщину из родного города. В ветхую дверь ее квартиры каждую ночь начали барабанить неизвестные, а когда Канцелярия по Косово и Метохии привезла ей бронированную дверь, местный муниципалитет изъял ее, впоследствии возбудив против репатриантки административное дело якобы за незаконное владение чудим имуществом. При этом водителю, довозившему помощь женщине, неизвестные прокололи шины и скрутили автомобильные номера.

«Они швыряли мне камни в окна, сломали мои жалюзи, лепили на стены картинки с угрозами зарезать или прибить. Каждую ночь по три раза стучат в мою дверь – в два, три, четыре утра, и я после этого не могу заснуть, вся на нервах, – рассказывала Драгица. – Я никогда никому не причиняла вреда, в Джаковице я прожила 20 лет и родила там двоих детей… Поэтому я сказала, что вернусь в свою квартиру, даже если мои дети найдут меня там мертвой, потому что я никому не причинила вреда – ни албанцу, ни сербу, ни бошняку. Так меня учил отец – не позволял себе цеплять, ругать или оскорблять людей. Так что я живу уже 60 лет и планирую остаться здесь».

До войны 1999 года в Джаковице жило больше трех тысяч сербов, сегодня только одна Драгица Гашич.



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