Нет совести у США! Русские отрежут нас от моря – полковник СБУ проклинает НАБУ

Запад сам взрастил коррупционное кубло Зеленского, не предупреждая их преступлений, и когда пришёл самый неподходящий для Украины момент, бессовестно захлопнул ловушку руками НАБУ.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нету совести. Нету. Вот, война. Сейчас самая серьёзная ситуация на фронте, враг у ворот. Стоит вопрос о существовании государства Украина, если дальше ничего делаться не будет. Не 20% [территорий], а больше. И как бы ещё не пошло отрезание по морю. А если отрезано по морю, это обрубок, это уже совершенно всё другое… Ничего просто так не бывает. Раз – и в НАБУ решили в суде именно в это время что-то цитировать, читают, кто к кому ходил ночью с ключами… В цивилизованных странах скажут свобода слова, а в странах, где идёт развитие демократии, мы говорим государственная безопасность. Получая информацию, начальник видит, что там что-то надо делать. Как бы я поступил? Я бы записался на приём к президенту страны, пришёл бы с требованием, чтобы никто рядом не сидел, и доложил бы ему, что так и так, вопрос касается госбезопасности. Вы избраны народом, вы человек, ведущий войну и т.п. [И вы у нас на плёночках!] – да. Что будем делать?», – дергался Стариков.

По его мнению, Зеленского следовало профилактически пожурить.