«Невыносимое позорище, мы жалкие!» – Ермолаев о поведении укрополитиков

Вадим Москаленко.  
03.07.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Многие украинские политики и высокопоставленные чиновники разбежались по разным странам, унеся с собой кучу государственных тайн.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинские политики и высокопоставленные чиновники разбежались по разным странам, унеся с собой кучу...

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«А беглецов сколько?.. Кто в Нью-Йорках, а кто, извините, в Москве. У нас там, наверное, пару составов правительств сидит сейчас с президентами и прочим. Позорище. Невыносимое позорище», – сказал Ермолаев.

Он подчеркнул, что один этот факт серьёзно дискредитирует Украину во всём мире.

«И это видят наши партнеры. Мы можем друг другу с соплями и слезами объясняться, какие они козлы и как мы в них разочарованы. Но смотрят на нас со стороны: это ваши президенты, это ваши министры. А главы СБУ, которые разъехались с чемоданами компромата на вас по всему миру, тут – в Вашингтоне, тут – в Лондоне. А главы МВД, которые бог знает где…

Да вы жалкие, у вас течёт, как в решете, вы чего жалуетесь? У вас половина состава ваших правительств по миру с вашими тайнами. И не знаю, кому они там что передают. А вы тут шпионов ищете, ну блин!», – резюмировал он.

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