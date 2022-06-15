Никакого мира: Запада бросает украинцев в топку войны

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Новости Украины

Со стороны Запада в Киев поступают однозначные указания – не идти ни на какие договоренности с Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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По его словам, звучащие порой мнения о возможности неких компромиссов и территориальных уступок со стороны Украины противоречат основной западной линии, заданной Вашингтоном.

«И она не изменится, пока не поступит соответствующая команда из-за океана. Даже если бы Украина захотела договориться о мире с Россией, ей не дали бы это сделать. Что понимают и сами украинские руководители. А потому они вынуждены оправдываться перед своим населением из-за отсутствия переговоров. И одновременно демонстрируют жесткость и непреклонность собственной позиции, чтобы заработать на этом очки у местных патриотов», – сказал эксперт «Независимой газете».

Он считает необоснованным предположение, что в ходе предстоящего визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии высокие гости могли бы попытаться склонить хозяев к диалогу с Москвой.

«Европейские лидеры не будут уговаривать украинских коллег идти на компромиссы с Россией. И прекрасно понимают, что это невозможно, так как не их мнение является определяющим для Киева», – резюмировал Неменский.