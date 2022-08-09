Николаев мечтал об освобождении больше, чем Херсон – Шеслер

Новости Украины

Николаев и область являются наиболее пророссийскими регионами на всем юго-востоке Украины. Многие жители ждут прихода российских войск как освободителей и хотят воссоединения с Россией, при которой город строил корабли и процветал как промышленный центр. Сегодня же некогда крупнейшая советская судоверфь способна лишь работать на экспорт зерна, в городе не хватает питьевой воды и работы.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявила прожившая большую часть жизни в Николаеве председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

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ПН: На выходные украинские власти закрывали Николаев, искали «коллаборантов». Для чего им это на шестом месяце спецоперации, как вообще можно комментировать такое решение?

Л.Ш: СБУ уже давно терроризирует жителей Николаева, там постоянно происходят задержания, аресты людей, которых подозревают в контактах с Россией, российскими войсками, теми, кто находится на территории России. Много людей, которые вообще не имеют никакого отношения к политической деятельности, а просто высказывают свои взгляды, сегодня содержатся в СИЗО, в различных городах Украины, но задержаны они в Николаеве.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что украинская власть давно считает Николаев подозрительным и опасным городом, поскольку ей хорошо известно, что немалое количество жителей Николаева настроены по отношению к России, мягко сказать, положительно. Очень многие жители Николаева ждут прихода России как освобождения.

Объявленный так называемый комендантский час был вызван не только поиском недовольных, коллаборантов, корректировщиков огня и так далее – я уверена, что в это время по Николаеву проводили передислокацию воинских подразделений, смену позиций вооружения, артиллерии и так далее. Николаев постоянно подвергается ударам, поскольку действительно является центром всей военной группировки на юге Украины.

На территории промышленных, автопредприятий, морских портов находится огромное количество военной техники, и по ним идут постоянные удары. Естественно, передислокация таких вооружений не проходит незамеченной, население сообщает, откуда, куда перенаправляются эти вооружения. Поэтому, в преддверии обострения на юге Украины на линии разграничения между Николаевом и Херсоном решили закрыть город, чтобы уменьшить количество свидетелей передислокации.

ПН: Можно ли говорить, что широко анонсированное наступление ВСУ на юге сорвалось?

Л.Ш: Анонсированное наступление Украины было просто блефом, предназначенным для того, чтобы запугать как жителей Херсона, так и жителей Николаева, чтобы они уезжали. Действительно, обстановка в Николаеве близка к катастрофе – там нет воды, в водопровод вообще подключили воду из лимана, идет стремительное разрушение всех сетей в городе. У жителей города нет работы, возможности получать нормальные продукты, вода раздается на пунктах. Естественно, власть заинтересована в том, чтобы жителей оставалось меньше. Это тоже одна из целей анонсированного наступления на Херсон. Я не исключаю, что была попытка ввести в заблуждение военное руководство России, чтобы снизить напряжение на Донбассе.

Причины могут быть разные, но то, что этот блеф провалился – это абсолютно точно. Если неделю назад все украинские СМИ, «говорящие головы» кричали, что «мы уже наступаем, Херсон, жди нас, мы видим в бинокль окраины Херсона, до него осталось три километра», то сейчас ясно, что это был блеф и обман. Никакого наступления украинских вооруженных сил в сторону Херсона не происходит. Были какие-то спорадические атаки, больше похожие на провокации и попытки занять плацдарм на берегу реки Ингулец, но все это по масштабам явно не тянет на наступление на Херсон.

С другой стороны, я считаю, что после освобождения Донбасса Николаев и Харьков должны стать следующими целями наступления российской армии, поскольку мы видим, что украинские силы, расположенные в Николаеве и севернее, подвергают постоянному обстрелу и Херсон, и Мелитополь, и Запорожскую атомную станцию. Угроза обстрела этих городов будет существовать до тех пор, пока вооружение Украины будет находиться на дистанции, с которой они могут продолжать обстрелы.

ПН: В Николаеве еще недавно работал ряд крупных судостроительных предприятий, где строились и авианосцы, и крейсеры – насколько сегодня сохранился судостроительный потенциал, могут ли николаевские верфи быть полезными России?

Л.Ш: В этом смысле я полный пессимист – уже в 2014-м году иллюзии по поводу возможности возрождения судостроения в Николаеве были полностью утрачены. Вполне возможно, что там еще можно организовать какой-то судоремонт, но, к сожалению, вся база для строительства кораблей как на Черноморском судостроительном заводе, так и на заводе 61 коммунара, так и на заводе «Океан» – полностью утрачена.

Катастрофа, которую переживает николаевское судостроение сейчас, намного глубже и тяжелее, чем разрушение этих предприятий во время Великой Отечественной Войны. Николаев, как промышленный центр вообще фактически ликвидирован. Там остался лишь ЮТЗ, завод по производству турбин – это то, что, действительно нужно Российской Федерации, ее экономике и будет пользоваться спросом.

Также там находится глиноземный завод, который принадлежит РУСАЛу – это тоже один из самых крупных заводов. То есть, там есть база – Николаев имеет несколько портов и 70% зерна, на самом деле, вывозилось через николаевские порты, а не через одесский. Поэтому, конечно, потенциал Николаева очень большой, но судостроение уже практически полностью утрачено.

ПН: Также в Николаеве строился ракетный крейсер «Украина», собрат затонувшего флагмана ЧФ «Москва». Известно ли что с ним, возможно ли его восстановление и достройка?

Л.Ш: Я думаю, что его восстанавливать бессмысленно, поскольку он уже несколько лет гниет у причальной стенки, поэтому мне кажется, что это безвозвратная потеря. Я думаю, что уровень его разрушения уже превзошел возможность восстановления.

ПН: Несколько дней назад в результате удара по Николаеву погиб украинский олигарх Алексей Вадатурский, которого называли хозяином города. Есть разные версии его гибели – может ли смерть Вадатурского повлечь за собой какие-то изменения в городе?

Л.Ш: Я не думаю, что Вадатурский являлся случайной жертвой. Это не просто владелец «Нибулона» и крупный зернотрейдер – этот человек вообще очень активно участвовал в украинской политике. Он был одним из главных спонсоров Порошенко, а также спонсировал националистические батальоны и все группы радикалов в Николаеве, подобно тому, как Ахметов был главным спонсором нацбатов, «Азова» в Мариуполе.

Его капиталы, на самом деле, официально намного занижены, он – владелец компании «Нибулон», которая только в год вывозила зерна более, чем на полтора миллиарда долларов, у него более двух миллиардов инвестиций в украинскую экономику, несколько портов на Южном Буге, Днепре, у него во владении было более 70-ти судов. Ни один из агрохолдингов и зернотрейдеров не мог похвастаться такой огромной базой, которую имел «Нибулон». Поэтому может быть много разных причин его гибели, но в любом случае, я думаю, это не было случайностью.

ПН: Сегодня власти освобожденной части Запорожской области объявили о подготовке к референдуму по воссоединению с Россией. Когда Николаев и область будут освобождены, захотят ли местные жители также войти в состав РФ?

Л.Ш: По взглядам и пророссийским убеждениям Николаев намного опережал и Запорожскую область, не говоря уже за Херсон. Если мы посмотрим, как голосовали на всех выборах николаевцы и херсонцы, то мы все видим, что Николаев настроен намного более пророссийски. Ну, это и понятно – Николаев всегда был более «красным» гордом, городом русским, потому что – это был город рабочего класса.

В 14-м году, например, в Николаеве десятки тысяч людей выходили на митинги против Евромайдана, в то время, как в Херсоне этого не было. Поэтому я уверена, что если освободят Николаев и область, то референдум по присоединению к России там пройдет уж точно с не меньшим успехом, чем в Херсоне. На всем юго-востоке Украины Николаев и Николаевская область являются наиболее пророссийскими.