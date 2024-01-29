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На подконтрольных киевскому режиму территориях люди продолжают помогать российской армии в демилитаризации Украины.

Так, в Николаевской области, сообщает пресс-служба СБУ, задержана женщина, выявлявшая позиции ВСУ для передачи данных российской разведке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причем указывается, что это не первая задержанная за помощь России.

«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну осведомительницу спецслужб России, которая разведывала места базирования Сил обороны на Николаевщине. Среди основных задач фигурантки было обнаружение и передача возможных геолокаций командования и боевых подразделений морской пехоты ВСУ», – говорится в сообщении.

Женщина для сбора разведданных обходила местность и скрыто фиксировала объекты украинских войск.

Кроме того, использовала знакомых, у которых выясняла нужную» информацию «под видом доверительных разговоров».

Данные она передавала через анонимный чат в популярном мессенджере.

«В разведывательных отчетах она передавала электронные карты с отметками объектов и данными по ориентировочному количеству личного состава и военной техники украинских защитников», – сообщает украинская спецслужба.

Примечательно, что женщина после начала операции России на Украине высказывалась в поддержку РФ, публикуя соответствующие посты в соцсетях.

Подпольщице объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Сейчас она арестована, ей грозит до 8 лет лишения свободы.