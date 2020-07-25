Николаеву и Херсону угрожают повторением 2 мая

25.07.2020, Киев, Игорь Петров

Грядущие местные выборы могут ввергнуть Украину в период нестабильности, чем наверняка попробуют воспользоваться пророссийские силы, особенно в южных областях.

Однако украинские патриоты показали способность дать отпор 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, где заживо сжигали противников Майдана. Поборники самостийности готовы действовать столь же жестко в Херсоне и Николаеве.

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С таким предостережением на пресс-конференции в Киеве выступил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя «членом Майдана иностранных дел».

«2 мая 2014 года во время одесских событий мы стояли на грани вторжения в Одессу. Его не произошло по трем факторам.

Первый – тот день в Черном море было два ударных корабля НАТО.

Второй – на улицах Одессы уже были в увольнении моряки ВМСУ, которые вышли из Крыма, и у них был соответствующий настрой.

И третий, а, может, и первый – были одесские волонтеры, одесское гражданское общество, которое встало на защиту Украины.

Я уверен, что у нас есть такие люди в Николаеве, более чем уверен, что они есть в Херсонской области. Я знаю, что они есть в Мариуполе и в Бердянске.

Местная власть там уже насторожилась, потому что местные выборы могут создать миллион casus belli.

И я бы призвал наши спецслужбы – нужно контрразведывательное прикрытие с точки зрения спецоперации. Там очень много рисков. Там нет фундамента, что кто-то преобладает на 70%. Но будут провокации», – сказал Андрей Клименко.