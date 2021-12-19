«Несколько часов»: Кедми объяснил, как быстро РФ уничтожит ВСУ

Новости Украины

Заявления представителей Украины о якобы готовящемся вторжении РФ несостоятельны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton.TV» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера кричали о том, что Россия сконцентрировала войска. Прошла неделя, и что с этими войсками? Если, как говорят некоторые, Байден так напугал Путина будущими санкциями, Путин сказал, что мы к ним готовы. Если он так напугался – не было сообщений о том, что российские войска возвращаются на свои базы и ушли с украинской границы. Если они стоят, угрожая вторгнуться на Украину, то Байден ничего не добился.

Если они ушли, то почему вы радостно не выкладываете фотографии, как эшелоны российских танков возвращаются на свои базы, освободив Украину от страшной угрозы», – сказал Кедми.

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Он подчеркнул, что украинские националисты и радикалы сами себя уничтожат скорее, чем это сделает Россия.

«У России нет никакой цели вторгаться на Украине. Почему именно сейчас, и что произошло? А если поставить целью свалить режим в Киеве – если они сами его не свалят, причём националистические группы, то России надо просто уничтожить украинскую армию. А это можно сделать в течение нескольких часов без того, чтобы хотя бы один солдат перешёл границу», – резюмировал эксперт.