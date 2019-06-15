Новая электростанция в Крыму запустила «эффект домино»

15.06.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Построенная Россией Балаклавская ТЭС под Севастополем, призванная обеспечить энергетическую независимость Крыма от полуострова, дала толчок для развития ранее депрессивного района города Сахарная головка.

Об этом в эфире ForPost рассказала руководитель одного из севастопольских агентств недвижимости Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идет работа, работает тепловая станция, ТЭС эта построилась, и люди приезжают на работу, вакантные места имеются… Они приезжают с детьми, с семьями, начинают снимать жилье.

Вы посмотрите сейчас на этот поселок Сахарная Головка, так там маркеты открыты, асфальты, побелено, то есть, преображается поселок, который был раньше село селом. Если рабочие места создались там, целая ТЭС построилась», – заявила Массальская.