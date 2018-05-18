18.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Новая зрада: В нормандском формате переговоры идут на русском языке

Известный украинский дипломат Роман Бессмертный, бывший представителем Украины на переговорах в Минске, обнародовал очередную «зраду».

По его словам, переговоры в «нормандском формате» ведутся преимущественно на русском языке. Об этом он заявил в эфире интернет-канала Skrypin, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меркель прекрасно владеет русским языком. Прекрасно. Потому что, например, наш президент с ней общается на русском языке. Порошенко. Я присутствовал на этих разговорах. В том числе, и формат разговора вчетвером, который велся, Олланд, Путин, Порошенко, Меркель. «Нормандский формат», он велся, как правило, на русском языке. Олланду переводили, но он всегда так отстраненно держался ото всех проблем, а тройка, в основном, вела всю дискуссию», – заявил Бессмертный.