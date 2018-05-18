18.05.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 664 просмотров
Минский процесс, Политика, Украина

Новая зрада: В нормандском формате переговоры идут на русском языке


Известный украинский дипломат Роман Бессмертный, бывший представителем Украины на переговорах в Минске, обнародовал очередную «зраду».

По его словам, переговоры в «нормандском формате» ведутся преимущественно на русском языке. Об этом он заявил в эфире интернет-канала Skrypin, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Меркель прекрасно владеет русским языком. Прекрасно. Потому что, например, наш президент с ней общается на русском языке. Порошенко. Я присутствовал на этих разговорах. В том числе, и формат разговора вчетвером, который велся, Олланд, Путин, Порошенко, Меркель. «Нормандский формат», он велся, как правило, на русском языке. Олланду переводили, но он всегда так отстраненно держался ото всех проблем, а тройка, в основном, вела всю дискуссию», – заявил Бессмертный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть