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Новая зрада: В нормандском формате переговоры идут на русском языке
Известный украинский дипломат Роман Бессмертный, бывший представителем Украины на переговорах в Минске, обнародовал очередную «зраду».
По его словам, переговоры в «нормандском формате» ведутся преимущественно на русском языке. Об этом он заявил в эфире интернет-канала Skrypin, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меркель прекрасно владеет русским языком. Прекрасно. Потому что, например, наш президент с ней общается на русском языке. Порошенко. Я присутствовал на этих разговорах. В том числе, и формат разговора вчетвером, который велся, Олланд, Путин, Порошенко, Меркель. «Нормандский формат», он велся, как правило, на русском языке. Олланду переводили, но он всегда так отстраненно держался ото всех проблем, а тройка, в основном, вела всю дискуссию», – заявил Бессмертный.
Метки: Ангела Меркель, нормандский формат, Петр Порошенко, Роман Бессмертный, Русский язык
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