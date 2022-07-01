Новой жертвой НАТО на Балканах станет Босния и Герцеговина

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О том, что дружба Сербии с Россией поперек горла Западу, ни для кого не секрет. Пока разрушить многовековые партнерские отношения между странами так и не удалось – наоборот, как показывают последние опросы, сербы еще больше прониклись любовью к братскому русскому народу.

Возможно, поэтому в НАТО решили до времени признать этот факт. На саммите альянса в Мадриде неназванный представитель блока в общении с «Политикой» заявил, что Сербия является частью проекта евроинтеграции, но у нее также хорошие отношения с Россией, которые НАТО считает интересными и наблюдает с большим вниманием. В альянсе отметили, что НАТО уважает военный нейтралитет Сербии.

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Единственной страной Западных Балкан, которой на саммите было уделено значительное внимание, была Босния и Герцеговина. А именно, главы государств и правительств стран НАТО дали «зеленый свет» Альянсуна объявление Боснии и Герцеговины страной стратегического значения для этого блока.

В этом смысле принято решение о выделении пакета дополнительной поддержки в строительстве ее оборонных мощностей.

Усиление активности НАТО представляет собой практическую и политическую поддержку, оказанную в связи с возможным, как было сказано, попаданием под влияние России. Так как, по мнению западных лидеров, «предотвратить болезнь лучше, чем лечить». Среди этих мероприятий — усиление борьбы с дезинформацией и «злокачественным российским влиянием».

Как сообщил неназванный высокопоставленный представитель НАТО, на саммите рассматривается идея создания должности советника по политическим вопросам в штаб-квартире НАТО в Сараево. Также планируется увеличить численность персонала, что укрепит потенциал в плане укрепления сотрудничества.

Представитель НАТО также заявил, что окончательное решение по БиГ заключается в том, хочет ли она продолжать евроатлантический путь, и что БиГ является страной НАТО, которая претендует на членство.

«Мы никому ничего не навязываем, и все происходит на добровольной основе. НАТО поддерживает евроатлантический путь БиГ, и мы безоговорочно придерживаемся принципа, согласно которому каждая страна имеет право выбирать свой путь без какого-либо влияния», — уверял высокопоставленный представитель Альянса.

Государства-члены НАТО в принятом вчера документе «Стратегическая концепция НАТО до 2022 года», в котором Россия определяется как прямая угроза безопасности Североатлантического союза, упомянули и Западные Балканы, и в частности, БиГ.