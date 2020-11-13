Новый глава Госдепа: для РФ хороших вариантов нет

13.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Джо Байден, который, скорее всего станет новым президентом США, начал подбирать кандидатуры на ключевые должности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Для утверждения руководителей внешнеполитического и оборонного блока новому президенту необходима двухпартийная поддержка. А это значит, что ни о каких представителях «прогрессивного» или «левого» крыла Демпартии, категорически неприемлемых для консерваторов-республиканцев, на посту глав государственного департамента или Пентагона не может быть и речи», – пишет отмечает издание.

По словам автора, не светит должность главы госдепа и продвигавшейся в период кампании-2020 на эту должность бывшей советнице президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, которой республиканцы не могут простить внешнеполитические провалы США и прежде всего убийство американского посла в ливийском Бенгази в 2012 году.

В этих условиях, по данным газеты The Washington Post, возглавить американское внешнеполитическое ведомство при Байдене больше всего шансов имеют «умеренные центристы»: сенатор-демократ Кристофер Кунс или экс-помощник госсекретаря Энтони Блинкен. Предстоящее назначение последнего накануне подтвердило агентство Reuters.

«Впрочем, ни от одного из них ничего хорошего Москве ждать не приходится. Так, в июле 2018 года, прямо в день прошедшего в Хельсинки саммита Россия – США, Кунс обрушился с резкой критикой на нашу страну и ее высшее руководство, обвинив Москву «в угрозе демократии и союзникам». Блинкен в сентябрьском интервью CBS высказался не менее симптоматично: «В качестве президента Байден будет занят противостоянием господину Путину», – пишет газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Байден набрал в свою команду оголтелых ястребов, призывавших «убивать русских».