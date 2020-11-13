Новый глава Госдепа: для РФ хороших вариантов нет
Джо Байден, который, скорее всего станет новым президентом США, начал подбирать кандидатуры на ключевые должности.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».
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«Для утверждения руководителей внешнеполитического и оборонного блока новому президенту необходима двухпартийная поддержка. А это значит, что ни о каких представителях «прогрессивного» или «левого» крыла Демпартии, категорически неприемлемых для консерваторов-республиканцев, на посту глав государственного департамента или Пентагона не может быть и речи», – пишет отмечает издание.
По словам автора, не светит должность главы госдепа и продвигавшейся в период кампании-2020 на эту должность бывшей советнице президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, которой республиканцы не могут простить внешнеполитические провалы США и прежде всего убийство американского посла в ливийском Бенгази в 2012 году.
В этих условиях, по данным газеты The Washington Post, возглавить американское внешнеполитическое ведомство при Байдене больше всего шансов имеют «умеренные центристы»: сенатор-демократ Кристофер Кунс или экс-помощник госсекретаря Энтони Блинкен. Предстоящее назначение последнего накануне подтвердило агентство Reuters.
«Впрочем, ни от одного из них ничего хорошего Москве ждать не приходится. Так, в июле 2018 года, прямо в день прошедшего в Хельсинки саммита Россия – США, Кунс обрушился с резкой критикой на нашу страну и ее высшее руководство, обвинив Москву «в угрозе демократии и союзникам». Блинкен в сентябрьском интервью CBS высказался не менее симптоматично: «В качестве президента Байден будет занят противостоянием господину Путину», – пишет газета.
Как сообщал «ПолитНавигатор», Байден набрал в свою команду оголтелых ястребов, призывавших «убивать русских».