Новый глава украинских раскольников – внебрачный сын Филарета?

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В Киеве распространяются слухи о том, что назначенный на вчерашнем «объединительном соборе» новым главой украинских раскольников «митрополит» Епифаний – внебрачный сын Михаила «Филарета» Денисенко.

Об этом в своем видеоблоге рассказывает украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый курьёзный слух – о том, что Епифаний внебрачный сын Филарета. С одной стороны – курьёз, с другой – вполне может оказаться правдой. Общеизвестно, что Филарет до женского пола был охоч, это даже было отображено в церковных документах.

В частности, когда его отлучали от Церкви, говорилось о том, что он сожительствовал с женщиной. Но, если он сожительствовал с одной, то вполне мог сожительствовать ещё с женщинами, и от этой любви появились какие-то плоды», – рассказал политолог.

Семченко призвал не обращать внимание на внешнее сходство Епифания и Филарета, поскольку, по его мнению, это сложно определить в церковном одеянии и с бородой.

«Ещё б в парандже выложили, – отметил политолог. – С другой стороны, помимо портрета, у нас есть биография Епифана, примечательная тем, что у него наблюдается стремительный карьерный рост. Он в 30 лет стал епископом. Это что-то вроде генерала. Генерал в 30 лет, без «волосатой руки», в Украине. Смеётесь, да? Сейчас, в 39 лет, он претендует на звание главы всех православных Украины. Что-то там нечисто».

Семченко рассказал, что Епифан родился в Одесской области, после школы учился в семинарии и академии «киевского патриархата», из которой вышел кандидатом богословия. После этого работал в Ровенской семинарии, руководил тамошним филаретовским сайтом, исполнял обязанности секретаря Ровенской епархии УПЦ КП. После этого закончил философский факультет в Афинах и в 2007 году вернулся на Украину и постригся в монахи. Здесь и начинается его стремительная карьера.

«Перед Рождеством 2008 года Филарет высвячивает его в сан иеромонаха, буквально через три недели назначает своим секретарём, ещё через полтора месяца он высвячивает его в архимандриты и через четыре дня назначает настоятелем Киевского Выдубицкого монастыря. Через два месяца Епифан назначается управделами «Киевского Патриархата», а через год с небольшим он уже становится епископом. И епископом Выжгородским, и викарием Киевской епархии. Потом он становился ректором Киевской духовной академии, в конечном итоге он в 2013 осел на должности митрополита Переяславского и Белоцерковского, до этого в 2012 успел стать архиепископом. Карьера, действительно, очень стремительна, и всегда он находился рядом с Филаретом. Почему? Может, просто талантливый человек», – отметил политолог.

При этом, по словам Семченко, новоявленный глава украинских раскольников начал карьеру со лжи.

«Богослов (на вчерашнем «объединительном соборе» – ред.) попытался что-то изобразить в виде исторического экскурса и теоретического обоснования этого объединения, но кроме лжи ничего не получилось. «Три гилки» они объединили. Какие «гилки»? Филаретовцы? Да, согласен, в полном объёме. Макарьевцы или автокефалы – были в полный рост. Каноническая УПЦ – два митрополита из огромного количества епископов, потому что 12 тысяч епархий – вдвое больше, чем у Филарета и Макария вместе взятых. Всего два – Драбинко со своей «альтернативной» ориентацией и Симеон, известный дружбой с Порошенко, потому что епископ Винницкий. Это вы называете «объединили»? Начинать свою карьеру со лжи – чего ещё можно ожидать от выкормыша Филарета?» – добавил политолог.

«Епифаний «дякувал» Филарету, мне хоть немного стало понятно, а куда ж дедушку пристроили. С другой стороны, если слухи о родственных связях Филарета и Епифания – правда, становится понятно, почему Филарет всё-таки наступил на горло своим амбициям и пропустил вперёд «молодого и перспективного», – подытожил Александр Семченко.