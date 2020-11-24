Новый коронавирус может бесследно исчезнуть

24.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Специалисты не берутся прогнозировать, когда стабилизируется эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявила иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина.

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По ее словам, у COVID-19 есть немного общего с SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), но этими инфекциями заразились в одном случае около 8 тысяч, в другом – порядка 6 тысяч человек.

При этом собеседница издания берется прогнозировать, когда пойдет на спад нынешняя эпидемия.

«Когда появился первый SARS, начали делать вакцину, а он взял и исчез. И больше его нигде нет. Похожая история случилась и с MERS. Поэтому не буду делать предсказаний.

Вы наверняка помните, как у нас весной и летом говорили, что второй волны не произойдет, а сейчас мы обсуждаем, какой будет третья волна. У каждого вируса свои причуды. За историю человечества такое было неоднократно, когда микроорганизм появлялся и исчезал. В средние века появилась болезнь «английская потница», или английская потливая горячка. Выкашивала людей за несколько часов с момента появления первых симптомов, но исчезла бесследно, и мы до сих пор не знаем, что это было…», – отметила Топтыгина.