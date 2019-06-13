13.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Новый мем от ОУН: Украина будет бандеровской или безлюдной

Все сторонники федерализации Украины «будут казнены» националистами в случае, если им удастся прийти к власти в стране.

Об этом в эфире «Магнолия ТВ» заявил главарь националистической организации ОУН Николай Коханивский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радикал в прямом эфире пригрозил киевскому политику и бизнесмену Геннадию Балашову расправой за его идею сменить форму государственного устройства Украины.

«Таких, как господин Балашов мы казним сразу, как только придем к власти. С ними говорить не о чем, эти люди враги нашего народа, нашей нации. Как львовянина, так и донетчанина, так и луганчанина.

Будет так, как сказал я, или этого государства в принципе не будет. Если это государство не сможет себя защищать, то оно не имеет права на существование в этом злом мире.

Если она не сможет вернуть свои территории, а она сможет их вернуть только вооруженным путем, то она будет терять территории», – заявил Коханивский.

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