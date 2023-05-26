Новый список иноагентов. Солист «Би-2» и предатель из Госдумы

на фото - музыканты группы Би-2 и либерал Дмитрий Гудков, ныне бежавший в Киев и выступающий за расчленение России.

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России в пятницу обновились списки иностранных агентов. Самый известный из новичков – солист группы «Би-2» Лёва (он же Егор Бортник). До последнего момента композиции коллектива крутились по радиостанциям, хотя группа еще с 2014 года демонстративно отказывалась от выступлений в Крыму. Сам Лёва не скрывал симпатии к ныне осужденному Алексею Навальному, а с началом СВО уже полностью слетел с катушек, позволяя себе оскорбления руководства России и сторонников спецоперации. Статус иноагента закроет (или, как минимум, серьезно осложнит) заработки «Би-2» в России – впрочем, группа уже и так несколько месяцев выступает исключительно для уехавших за границу россиян.

Перечень иноагентов также пополнили известные читателям «ПолитНавигатора» организации «Союз матерей и жен» (включая отдельно его основательницу Ольгу Цуканову) и «Общенародный союз возрождения России». Ранее сообщалось, что эти структуры еще с начала СВО начали баламутить воду, устраивая скандалы вокруг проблем мобилизованных. Когда же компетентные органы начали разбираться в ситуации, оказалось, что женщины, выступающие от лица пострадавших родственниц призывников, на самом деле не имеют никого из близких, кто бы участвовал в СВО. Что и натолкнуло на подозрения, откуда растут ноги у внезапно развивших активность организаций.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Еще один более-менее известный персонаж среди новоиспеченных иноагентов – экономист Владислав Иноземцев. Он поплатился за участие в «Конгрессе свободной России» – съезде бежавших за границу либералов, которые теперь встали на открытые антироссийские позиции, декларируя целью поражение РФ в противостоянии с ВСУ и организацию переворота в Москве.

В числе предателей-иноагентов оказался и уехавший за рубеж бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев. А ведь еще совсем недавно, в 2022 году, он собирал за свой счет помощь Донбассу и имел благодарности от ДНР.

«Находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками. Заявлял о поддержке властей Украины», – пояснили решение в Минюсте.

По опыту бежавших на Украину коллег Гаджиева можно вспомнить, что обычно метаморфозы происходили после того, как в Москве к этим политикам возникали вопросы у правоохранительных органов.

Не исключено, что и Гаджиев повторил опыт других думцев-хамелеонов, внезапно превратившихся в пылких борцов не только с Кремлем, но и бывшими соотечественниками.

А, может, просто экс-«единорос» побоялся остаться без нажитой недвижимости во Франции и Майами.