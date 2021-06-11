«Нож в спину». Армия Казахстана превращается в подразделение НАТО

11.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Недавно было подписано и ратифицировано новое соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном, но складывается стойкое ощущение, что более тесные отношения у Нур-Султана (Целинограда) сейчас складываются с Пентагоном и НАТО, нежели с ОДКБ.

Американцы тихой сапой усиливают своё влияние на протяжении многих лет в Казахстане через экономику, включив страну в свою систему внешнего управления, через сеть НПО и национал-либералов, навязывая антисоветскую и антироссийскую идеологическую повестку, через правящую элиту, привязывая её к себе компроматом и преференциями, а также посредством размещения военных и полувоенных организаций. Поэтому Вашингтон рассматривает республику в качестве своего главного стратегического партнера в Центральной Азии и главным игроком, наряду с Узбекистаном, в формате С 5+1.

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И это влияние янки за последний год правления Касым-Жомарта Токаева, который осуществляет преемственность прежнего назарбаевского «многовекторного» курса, только усилилось. Об этом свидетельствуют предстоящие в июле на территории Казахстана учения «Степной орёл» с участием войск США, Великобритании, Канады, Австралии и Турции и создания новых форпостов Пентагона согласно соглашению о военном сотрудничестве, охватывающего период с 2018 по 2022 годы.

Сейчас же после запущенного процесса вывода американских войск из Афганистана часть их них, в том числе, ударная авиация или оставшееся вооружение альянса, могут вдруг и неожиданно оказаться на территории Казахстана. Тем более есть обоснование – необходимость громить Талибан и исламских террористов, чтобы они не смогли проникнуть в сопредельные государства. По этой же причине, в целях якобы подготовки специалистов по защите Банка низкообогащённого урана два года назад уже был создан специальный Антикризисный учебный центр Национальной гвардии Казахстана в Усть-Каменогорске. Там американские военные якобы готовят местных специалистов в деле охраны ядерных объектов.

Для Соединенных Штатов очень выгодно иметь в Казахстане свой воинский контингент на долговременной основе. Ведь Пентагон не рассматривает вопрос полного ухода из Центральной Азии и считает важным закрепиться в некоторых республиках и вел и ведет интенсивные переговоры с руководством Узбекистана и Казахстана о возможности размещения таких контингентов. Не зря в мае в Ташкент после визита Сергея Шойгу летали эмиссары из Пентагона и Госдепа, но получили официальный ответ министерства обороны республики, что на территории нейтрального Узбекистана не могут быть размещены иностранные войска.

Поэтому сейчас все взоры Вашингтона устремлены на Нур-Султан, с которым обсуждаются различные варианты углубления военно-политического сотрудничества. Подтверждением тому является работа американских военных саперов на юге Казахстана, которые в конце мая проводили оценку обнаружения и утилизации советских и российских боеприпасов неразорвавшихся в результате взрыва на складах в городе Арысь еще в 2019 году и оказывали консультационные услуги.

Интересно, что к данным исследованиям привлекли не российских военных специалистов, а действующих военнослужащих Пентагона, которые вполне могли провести анализ состояния складских зданий и помещений в этом городе в целях оценки возможности размещения и хранения выводимой техники из Афганистана. Такой вариант нельзя исключать в принципе, тем более, что в делегации янки могли быть офицеры связи, разведки и сил ПВО, учитывая географическое расположение данного объекта, расположенного недалеко от Ташкента и Байконура.

Нельзя забывать, что в Казахстане действует транспортный маршрут «Северной распределительной сети», по которому из каспийских портов Актау и Курык перевозятся грузы для поддержания сил коалиции в Афганистане и войск правящего марионеточного правительства. Поэтому уже существует инфраструктура, способная обеспечить быструю переправку контингентов американских войск и техники в тот же Узбекистан и Казахстан. Поэтому вероятность появления такого пункта сбора или полноценной базы на юге республики велика как никогда.

Даже если и такие силы и новая база Пентагона не появятся в стране в ближайшее время, так или иначе появление всё новых «учебных» центров, в которых готовят по стандартам НАТО младший и средний офицерский состав, передача казахстанской армии в «дар» техники, оборудования и боеприпасов лишь только укрепит позиции США. Фактически уже сейчас вовсю закладывается основа для размещения войск альянса, тогда как сама казахстанская армия всё больше напоминает военнослужащих стран сателлитов Вашингтона.

Так, еще двадцать лет назад появился Казбриг, задача которой стала сертификация американцами совместимости с войсками НАТО казахстанских военнослужащих. Именно данная бригада была сразу же обеспечена бронеавтомобилями «Хамви» и двумя ударными вертолётам, а также амуницией и вооружением. Украинским военным это даже и не снилось. По такому же принципу и при участии американских военных советников появилась бригада морской пехоты МО РК по охране месторождений, где работают западные компании, и портов на Каспии.

Обеспечивает Пентагон списанными катерами и новым разведывательным оборудованием и каспийскую флотилию Казахстана. Как известно, казахстанские военные уже разместили у себя в пункте «Мыс Скалистый» 11 модульных комплексов технического наблюдения для слежения за российским флотом. Прорабатывается вопрос и возникновения на постоянной основе «учебного полигона» в одном из портов на Каспии, что даст возможность американским военным советникам постоянно присутствовать и собирать разведывательные данные по всей акватории моря.

Закупка Нур-Султаном за 128 миллионов долларов двух самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) также говорит о том, что они будут использованы на полную мощность в интересах Пентагона, как и оборудование пограничных пунктов, которые также будут отправлять всю информацию о грузовых и людских потоках из России и Китая. Существование американской Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алматы надо вообще рассматривать в качестве полноценной военной базой, так как там разрабатывается и производится биологическое оружие, направленное против врагов США.

Соответственно и проведение самих военных учений стран НАТО под названием «Степной орёл» на территории страны-члена ОДКБ является не просто недружественным актом, противоречащим союзническим обязательством, а создающим все условия для проведения противником рекогносцировки на местности с целью изучения возможности ведения боевых действий в схожих с российскими и китайскими климатических и географических условиях. В любой момент Пентагон может перебросить в Казахстан уже значительные войсковые соединения, которые будут уже готовы вести вооруженную борьбу.

По поводу учений НАТО по периметру границ России уже достаточно четко высказался глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров в конце мая: «Военные учения, которые сейчас резко возросли по количеству, качеству, по насыщенности тяжелой техникой, по количеству стран, которые в них участвуют, и по географическому приближению вплотную к нашим границам – это отнюдь не способствует нормальным разговорам и согласованию усилий по решению общих для всех проблем. Мы уже не один год предлагаем Североатлантическому альянсу договориться о конкретных мерах деэскалации».

Таким образом, не имея явных противников, Нур-Султан наращивает взаимодействие с Пентагоном, развертывает его военные и полувоенные организации, проводит совместные учения, чем милитаризирует регион, превращая его в зону возможных боевых действий. Я бы назвал эту политику – «ножом в спину». И в этом нет ничего удивительного, так как под это предательство подводится необходимая экономическая и политическая основа.

Янки успешно используют метод кнута и пряника в отношении нынешней элиты. Так, спецслужбы США через фрилансеров, блогеров, журналистов и правозащитников проводят публичные расследования размещения активов правящей казахстанской верхушки в офшорных зонах, а также в банках и финансовых компаниях в странах Запада. Вернее, они подбрасывают кому нужно необходимую информацию для озвучивания данных фактов. В этом же ключе работает и «зарубежная оппозиция».

В качестве идеологического обоснования отрыва от России, ЕАЭС и ОДКБ накачивается информационная пропагандистская кампания по признанию «голодомора», по проведению реабилитации участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, карателей и всевозможных недобитков. При этом в данном процессе активно участвуют не только власти, но и прозападные НПО, местный фонд Сороса и посольство США, которое 8 июня провело круглый стол «в память о голоде в Казахстане 1930-х годов».

И надо сейчас всем понять, что главное для США не столько военные базы и ударная авиация в Казахстане, сколько возможность вбить клин внутри ОДКБ и ЕАЭС с целью инициирования дезинтеграционных процессов. Ведь в случае появления уже полноценной базы отношения между Нур-Султаном и Москвой будут окончательно испорчены. Кроме того, янки могут превратить республику в очередную «Антироссию», то есть в плацдарм для ведения агрессивных действий в отношении своих врагов и в полигон по применению биологического оружия.