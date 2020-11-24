Ну что, Славянск, помогли тебе твои Ляхи?

24.11.2020, Киев, Владимир Алтухов

Выборы в Славянске воспринимаются как политический барометр для той части Донбасса, которая седьмой год подконтрольна Украине.

Город, который был форпостом сопротивления Донбасса, зачищали с особой тщательностью. Свидомые держат его на особом контроле. Ревниво следят за чистотой эксперимента по идеологической зачистке города.

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После 2014 года здесь оседали всевозможные понаехи — волонтеры, майдауны, «воины света» и их семьи. Здесь шастали передвижные «агитбригады» активистов, свихнувшихся декоммунизаторов и прочей майдаунской сволочи.

И несмотря на это, свидомые считают большим прогрессом и успехом, что в горсовет Славянска попали целых 3 (три) члена порошенковской партии «ЕС». Расклад сил в новом горсовете такой: 14 мандатов получили представители ОПЗЖ, по 6 — у Оппоблока и «Слуги народа», 5 — у «Партии мира и развития», 4 – у партии «Наш край». То есть по результатам выборов, свидомая идеология остается здесь маргинальной.

В воскресенье действующий мэр Славянска, «оппоблоковец» Вадим Лях был переизбран на следующий срок, выиграв у кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова. Вроде ничего экстраординарного…

Но во время предвыборной кампании общим местом для украинских СМИ стало напоминание о том, что оба основных кандидата внесены на сайт «Миротворец». Для нормального человека это почти знак качества. Не гарантия качества, но, по крайней мере, некая заявка на него.

Еще и «бронзовый призер» выборов Неля Штепа, бывший мэр Славянска, давно стала для свидомых символом сепаратизма.

Из этих трех кандидатов делались жупелы не потому, что они представляют какую-то опасность для власти. А потому что само слово «Славянск» является раздражителем для майданной сволочи. Свидомым очень хотелось бы, чтоб в таких городах вообще не проводились выборы городского головы и органов местного самоуправления, а назначались бы военно-гражданские администрации, как на прифронтовых территориях. Влажная мечта центральной власти и при Порошенко, и при Зеленском: весь Донбасс — одна сплошная военно-гражданская администрация.

И кто бы из рейтинговых кандидатов в мэры Славянска ни одержал победу — национально озабоченная публика всё равно бы осталась недовольной.

Но перед вторым туром у свидомых откровенно пригорало при мысли, что кресло городского головы займет Павел Придворов, который по принципиальным вопросам демонстрировал здравую позицию.

Например, можно вспомнить, как он отреагировал на недавний скандал в славянской маршрутке, раздутый нациками. Придворов назвал эту историю спланированной агрессивной провокацией, направленной на то, чтоб унизить русскоговорящих граждан.

Кандидат в мэры внятно обозначил свое отношение:

«Уж очень быстро «языковой скандал» был подхвачен украинскими СМИ и разросся до общенационального. При этом очень четко прослеживаются акценты в комментариях. Где снова звучат призывы к уничтожению жителей Донбасса, оскорбления в их адрес за то, на каком языке они говорят, и где их место в Украине. Не удивлюсь, если скоро снова начнутся разговоры о создании гетто для русскоязычных граждан и направлении «мовных инспекторов» на Донбасс…

Мы не позволим нарушать конституционные права людей. Мы будем бороться и защищать их право на родной язык. Если для человека его родной язык русский, то никто не вправе запретить ему на нем говорить, учить своих детей, общаться в кафе, маршрутках и проч.».

По сути, Придворов вступился за жителей Славянска, эмоционально высказавших в маршрутке всё, что накипело, в адрес «понаехов» и местных свидомых активистов.

У действующего мэра Ляха за время его каденции не наблюдалось таких способностей: занимать сторону земляков в вопросах, вызывающих раздражение или возмущение Киева.

Год назад заместитель мэра Андрей Рубан устроил скандал в славянском кафе, услышав там песни Газманова «Москва» и «Офицеры, россияне». Чиновника, попытавшегося «упорядочить» репертуар и побороть «крамолу» в кабацких условиях, охрана заведения выставила на улицу. Это была мелочь, но приятная для жителей Славянска. И много говорящая об уровне мэрской команды.

Сам же Лях продемонстрировал трусость и угодничество в другой истории. В 2017 году во время аппаратного совещания некий штымп в камуфляже предложил участникам почтить память погибших АТОшников. Но одна из участниц, председатель микрорайона Химик, демонстративно покинула помещение…

Городской голова, испугавшись скандала и реакции свидомых, быстро решил кадровый вопрос. Увольнение принципиальной женщины он объяснял так: «Если ненормально с психикой, с эмоциональным состоянием, значит, не место работать в такое время, как сейчас».

Тут большой вопрос: у кого было ненормально с психикой? Ведь, скорее всего, уволенная женщина ни на одном из таких аппаратных совещаний не слышала предложений вспомнить такую-то годовщину событий в Славянске, почтить память мирных жителей, в том числе детей, убитых АТОшниками. Но при этом от нее требуют скорбеть по случаю даты, связанной с гибелью украинских военных.

То есть мэр Лях показал себя чиновником достаточно лицемерным и подлым, способным сдавать своих земляков по первому требованию.

Поэтому среднеарифметический нацик не скрывает удовлетворения результатом выборов. В соцсетях, в местных группах, свидомый клеймит Придворова ровно за те взгляды, которые разделяются большинством коренных жителей Славянска: «очень хотел возобновить экономические отношения с РФ, защищать русский язык и позволял себе такие высказывания, как «фашисты» и «бандеровцы»…» Он же объясняет себе подобным, в чем преимущество победившего кандидата: «Вадим Лях из “Оппозиционного блока”, однако он понимает, что называть людей фашистами и бандеровцами очень тупо».

Но свидомит свидомиту рознь. Поэтому журналисты сайта «Радио Свобода» с упорством идиотов выносили в заголовки информацию о прописке на сайте «Миротворец» основных кандидатов в мэры Славянска.

Трудно представить на сайте «Радио Свобода» подобные заголовки, касающиеся Одессы или Харькова: «Сепаратист Труханов выиграл у представителя «пятой колонны» Скорика», «Сепаратист Кернес снова мэр». А на парламентских выбора 2019 года все они были в той же политической песочнице, что и Лях. Но на результаты одесских или харьковских выборов такие СМИ дышат ровно. Почему же сообщения о предвыборной борьбе Ляха и Придворова в Славянске сопровождались заголовками с «черной меткой»: дескать, антигерои сайта «Миротворец»? А потому что ключевое слово здесь не «Лях» и не «Придворов». Ключевое слово здесь — Славянск.

Как уже было сказано выше, нацики, вникающие в местную специфику, готовы принять хоть Ляха, хоть черта в ступе, только не «медведчукиста». В обще-то, это совпадает и с линией Киева: президентская команда, профукав местные выборы, готова «доверять делам» Труханова, Кернеса, Ляха, а своим врагом назначила ОПЗЖ.

Неудивительно, что результатом информационной истерии против Придворова как сторонника экономического сотрудничества с РФ и противника «бандеровщины» стало покушение на него незадолго до первого тура. Мужчина кинулся с тесаком на кандидата в мэры во время встречи с избирателями. Обычно в подобных случаях сразу же появляются версии об инсценировке и пиаре. Но Придворова так старательно демонизировали свидомые, что как раз реальное покушение вписывается в общую картину этих выборов.

Первый тур с незначительным перевесом остался за кандидатом от ОПЗЖ. За Придворова и Ляха проголосовали, грубо говоря, по 30 с небольшим процентов, то есть по 8 тысяч (с хвостиком) избирателей. За Нелю Штепу проголосовало более 4 тысяч славянцев.

И вот во втором туре мэр Лях удвоил свой результат: его поддержали более 16 тысяч человек (60,87%). Придворову почти не удалось нарастить свои показатели. За него проголосовали более 10 тысяч человек.

Результаты несколько нелогичные и странные.

Неля Штепа накануне второго тура поддержала Придворова. При этом сразу же Партия развития и мира, от которой Штепа пришла в горсовет, заявила, что поддерживает Ляха. Соратники намерены лишить Штепу мандата в горсовете за то, что пошла в разрез с линией партии.

Динамика поддержки Ляха вызывает сомнения. Подозрительно прежде всего то, как дисциплинированно консолидировались именно вокруг мэра те избиратели, которые сомневались или были критически настроены по отношению к нему в первом туре. Для того, чтоб произошел такой прирост за счет чужих и сомневающихся, Лях должен был демонстрировать и неординарные ходы на финише выборов. Но ничего подобного не происходило. Напротив, более привлекательными для славянцев должны была стать обещания и проекты Придворова.

Например, проект по возрождению Славкурорта.

Нужно напомнить, что после того, как в июле 2014 года украинские военные вошли в Славянск, курорт варварски уничтожался. Санатории использовалась для отдыха и мародерства «воинов света». За время мэрства Ляха эта проблема никак не решалась.

Близким для коренных жителей города мог бы стать такой посыл ОПЗЖ: «Славянский курорт — единственное в Украине учреждение для реабилитации людей с проблемами опорно-двигательной системы. Но, вследствие военных действий и неэффективного руководства, здравница оказалась под угрозой полного уничтожения».

Нардеп от ОПЗЖ Королевская выступает за передачу Славкурорта в государственную собственность и за целевую государственную поддержку этой здравницы.

По всей видимости, Придворов и его команда не смогли донести до жителей города простую мысль: мэр, который имеет партийную поддержку парламентской фракции, способен вернуть городу его достояние. И наоборот, выдвиженцу партии, не имеющей представительства в парламенте, сложнее решать такую проблему. Тем более, в предшествующие годы Лях и не пытался этого делать.

Хотя, возможно, поддержка кандидата Придворова Оппозиционной платформой — За жизнь оказалась палкой о двух концах.

Кандидату от ОПЗЖ не удалось воспользоваться выигрышной позицией и развить успех после первого тура. Скорее всего, партийная работа в регионе проседала. Многие избиратели до сих пор путаются, в чем разница между Оппоблоком и Оппозиционной платформой. К тому же, у многих жителей Славянска есть претензии к депутату по мажоритарному округу Юрию Солоду — члену фракции ОПЗЖ и мужу Натальи Королевской. И когда от Королевской прозвучали какие-то обещания и слова поддержки кандидата в мэры, — это могло сыграть как за, так и против Придворова. Для того, чтоб играть и выигрывать, нужно вести системную партийную работу на местах. Иначе местные жители просто доверятся привычному персонажу, который уже знаком с городским хозяйством.

Всё это не отменяет и вероятности успешного использования админресурса. В день выборов была зафиксирована незаконная агитация со стороны действующего мэра. Сообщалось о том, что команда кандидата Ляха занимается массовым подвозом людей на участки.

Как бы там ни было, хорошо стартовав и победив в первом туре, пророссийский кандидат дал слабину на финише. При этом в соседних городах Краматорске, Константиновке мэрами стали кандидаты от ОПЗЖ.

Эти выборы показали, что у жителей неблагонадежных (с точки зрения Киева) городов есть спрос на соглашательство местной власти. А через некоторое время прозвучит вопрос: «Ну что, Славянск, помогли тебе твои Ляхи?»