Нуланд рассказала о пользе для США от войны на Украине

Елена Острякова.  
23.02.2024 15:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


ЕС вложил в «поддержку» Украины в два раза больше, чем США — 107 млрд долларов, не считая недавно выделенных 54 млрд долларов — потому что хотел быть лидером. Американцы же вложили всего 75 млрд долларов.

Об этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС вложил в «поддержку» Украины в два раза больше, чем США — 107 млрд...

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«На случай, если американцы все еще задаются вопросом, стоит ли это все того для нас, давайте вспомним, что не отправив ни одного американского солдата в бой, инвестировав менее одной десятой годового оборонного бюджета, мы помогли Украине уничтожить 50% наземной боевой мощи России вместе с 20% своего хваленого Черноморского флота… Храбрость и стойкость украинцев сделали США более безопасными», – сказала Нуланд.

Она назвала помощь Украине «стратегическими инвестициями в наше будущее».

«И кстати, большая часть поддержки, которую мы оказываем, фактически возвращается в экономику США и оборонно-промышленную базу, помогая модернизировать и масштабировать наши собственные оборонные инфраструктуры, создавая дополнительные рабочие места и способствуя экономическому росту», – сказала Нуланд.

По ее словам, предоставление первого пакета помощи Украине позволило создать новые рабочие места в 40 штатах. При этом «украинцы воюют так, как мы бы не согласились».

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