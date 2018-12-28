«Крестик снять, либо трусы одеть»: Командир о Донбассе

28.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Если на Украине попытка введения военного положения воспринималась обществом как грязная игра Петра Порошенко, то для Донбасса, где продолжается гибель людей в результате обстрелов и диверсий, подобная мера была бы оправдана.

Об этом в эфире интернет-канала «Диалог» заявил экс-глава Совбеза ДНР и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, сегодня в республиках функционирует «гибридное ВП», когда на войне зарабатываются миллионы, нарушителей комендантского часа везут в каталажку, но при этом, деятельность общественных организаций запрещена.

«Порошенко при отсутствии прямых показаний к этому, при отсутствии войны с Россией объявляет военное положение, а мы при наличии прямых показаний, имея де-факто войну, военное положение до сих пор не объявили. Вам не кажется, что это какое-то издевательство, что это какая-то аномалия?

Это ненормально, потому что, воюя, постоянно испытывая нагрузки военные, теряя людей, уже задыхаясь от этой войны, мы до сих пор не объявили военное положение. Чего мы этим хотим доказать?

Нужно либо крестик снять, либо трусы одеть. Либо у нас военное положение и война, и все этому подчинено, и никаких барыг, никаких там коммерсантов, которые зарабатывают миллионы долларов на этой нищей территории, а все под одну гребенку – пашут, пашут на войну и на решение всех насущных проблем.

Либо так, либо давайте прекращать заниматься херней.

Общественные движения, общественные организации у нас запрещены, – потому что «война», любая активность общественная у нас запрещена, потому что война. Потому что война у нас комендантский час. Не дай Бог, ты задержишься на пять минут – тебя поволокут в каталажку сразу, никакого снисхождения. И при этом у нас нет военного положения. Ребята, это сюрр, на самом деле. Я с этим не согласен», – заявил Ходаковский.